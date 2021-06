Risas tristes

Camino por la piel adormecida de mi país. A veces lisa como playa negra y otras me atasco en la hondura de sus arrugas milenarias. Tiento sus axilas y reflejo mi triste figura en el espejo de sus lagos. Escalo sus rodillas, me resbalo en sus talones de volcanes, a veces quietos, y otras veces furibundos. Me escondo entre su ombligo y rozo sus pezones flagelados. Me fundo como liana entre sus selvas tormentosas, respiro sus suspiros de historia castigada y palpo su corazón con dueño equivocado. Floto en ella boca arriba y hago un serio con el cielo. Hundo mi figura, no respiro, hasta que nos llegue la muerte. Mi país sabe a sal, sabe a mar, a selva tropical, sabe a melancolía.

Acá, el abanico de risas varía hasta el infinito: risas amplias, risas bajas, explosivas, tímidas, dormidas, de lado, de frente, con dientes, sin dientes, risas de esquina, risas insinuadas, descaradas, pícaras, risas que son risas, adoloridas, risas de miedo, risas nerviosas, risas roncas, sinceras, a espaldas, secas, risas cubiertas con una mano cansada. Risas de resignación. De dolor.

Sí, ya no podemos volver a los momentos cuando creíamos a ciegas. Cuando la realidad invadía con su magia al por mayor dibujando cigüeñas y tatuanas en el aire. Cuando poner el pie derecho sobre el suelo al levantarnos consagraba un día feliz. O jurábamos que Atitlán era una lágrima de luna triste porque el sol ya no la quería. O que un mal presagio se escabullía tocando madera. Ah, y que dentro de cada caracol habitaba un trozo de mar.

Hoy, nuestro imaginario está hecho de escepticismo, y los políticos insisten en echarle leña al fuego. ¿Un país sin Cortes integradas? ¿Un país con escasa o nula independencia de poderes? ¿Un país cuyos alarmantes índices de pobreza desfilan ante la indiferencia? ¿Un país que vive de aquellos obligados a irse rumbo al Norte? ¿Un país donde proponen leyes infelices que para nada van al meollo de las cosas tan serias que ocurren? (Ojo: “proyecto de ley de libertad de culto”).

Encima se siguen robando todo. Puentes, ríos, escuelas, carreteras, puertos, medicinas, alimentos, cargos, vacunas, libertad. Jueces, mujeres y hasta niños. Nos roban la vida y también la capacidad de creer. ¿Qué nos queda? ¡Solo nosotros mismos! ¡Nuestro grito! La gente pregunta: “Dónde está el dinero”, “dónde están las vacunas”, “dónde están las medicinas”. Y a cambio, un cínico silencio y más corrupción en cada coyuntura de este mapa.

Atentados contra defensores. Periodistas constantemente asediados. Educación a la deriva, sin rumbo. La siniestra intervención del gobierno robándose las instituciones a mansalva (asunto demasiado serio este). ¿Hegemonía del poder? ¿Homogeneización forzada?

¿Por qué no un pacto de correctos? ¿Por qué no enmendar el rumbo? Sí, la historia se repite, y las propuestas políticas están hechas nuevamente de la misma materia líquida. ¿Ficción? ¿Montaje? ¡Risas tristes!