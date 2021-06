La vacuna, las mentiras y el uno por ciento

Es necesario detenerse en el principal problema de nuestro país: la vacuna en su laberinto. Solo este lunes hubo varias opiniones de parte del Ministerio de Salud sobre el estado de la vacuna. Desde las expresiones adustas y regañonas hasta las cargadas de cinismo y envueltas en claras mentiras. Lo único cierto es que solo se ha vacunado el 1 por ciento de la población, mientras que en El Salvador, país vecino, la cifra es del 15 por ciento. En Chile se han puesto 20 millones de dosis para casi un 47 por ciento de la población vacunada. Hay un abismo que tenemos que ver de frente. Ya basta de mentiras y evasivas.

Al día de hoy, los contagios son de unos 1,500 a 2,000 diarios. Las muertes deben estar alrededor de 35 o más por día. Los hospitales están saturados y tienen más del cien por ciento de su capacidad utilizada. O sea, repletos. Mientras la vacuna llega a cuentagotas (se anunció lunes de 50 mil dosis más). En el fondo de ello lo que hay es una pésima negociación. En ello tienen responsabilidad el Ministerio de Salud, el de Finanzas y Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el delito y pena por jugar con la salud nacional? ¿O es la impunidad monda y lironda?

Lo que sabemos al día de hoy, es que de vacunas compradas y pagadas por el gobierno han llegado al país unas 100 mil, no mucho más, de un total de 16 millones de Sputnik V pagadas en la mitad, o sea, 8 millones. Es por ello que tenemos apenas el 1 por ciento de vacunados, lo cual es un escándalo. Si es cierto que hay países con más vacunas aplicadas y en los mismos hay nuevas restricciones, ello no es en ningún caso el pretexto para decir que “mal de muchos” … ya sabemos lo que sigue.

Estamos como país ante la política de los incapaces: pasar el sombrero por todos lados. Se pide de favor vacunas a EE. UU., a México, y solo falta que se vaya en romería a visitar a Bukele. Seamos serios. El actual gobierno llegó tarde a la cita con la vacuna. No hacen nada para mejorar esa situación. El caos sigue siendo la imagen de las autoridades. En reportajes, columnas, o caricaturas, la imagen que se transmite es la misma: el caos del gobierno reina en la salud y la vacuna.

Si hablamos del folklor nacional, lo que dice el ministro lo desmiente el presidente, al viceministro lo corrige la ministra, a la ministra le sacan el calor en el Congreso, pero siguen las colas, el desorden, las declaraciones de, si no se vacunan es porque no quieren; luego afirman “la situación está desbordada”, pero cuando la gente llega a los centros resulta que no hay vacuna. Estamos en medio de la nada. Lo más grave que les puede pasar a funcionarios ineptos, incapaces y mentirosos es que vayan una temporada al Mariscal Zavala. Pero eso no resuelve la crisis de salud en que nos encontramos.