En las democracias que tienen contemplado el puesto de Vicepresidente su única función real es servir de tranquilidad a la población de que en caso de una tragedia existe quien dirija los destinos del país. Ya dependerá de legislación específica, pero principalmente de la voluntad del Presidente, si el VP es un diplomático, un aliado ejecutivo o simplemente un adorno “caro”.

La semana pasada tuvimos la visita de la primera mujer vicepresidenta en la historia de nuestro mayor socio comercial, EE. UU. Fue a su vez la primera gira internacional desde que tomó posesión, por lo que la cobertura mediática en su país debe haber tenido algo de relevancia y las “fotos” quedarán para la historia. Nuestro país se vio beneficiado por los miles de dólares que seguramente se gastaron en la comitiva y los preparativos de la visita, los cuales nos caen de maravilla siendo la industria hotelera las más golpeada por el COVID-19. Desafortunadamente la pandemia evitó que la VP viajara al interior del país como normalmente hacen las visitas y únicamente visitó a la Universidad del Valle, que recibe apoyo y donaciones generosas de EE. UU. en lo más importante que puede tener un país, la educación.

Desafortunadamente esta “foto” que se tomaron la VP y el presidente Giammattei no va a rendir los frutos que todos quisiéramos. Para EE. UU. es de suma importancia nuestro país, porque el llamado Triángulo Norte ya no existe como tal. El presidente de Honduras no está del todo clara su relación legal con EE. UU. y el Presidente de El Salvador está aprovechando lo que el FMLN le dejó firmado con China y se está haciendo el difícil. Entonces Guatemala sigue quedando como la frontera y es acá donde se llame como se le llame se deberá poner el freno a la inmigración ilegal. Y eso se logra únicamente con oportunidades y por eso para nosotros es el momento ideal para mejorar nuestra relación comercial, que ya está regulada por un tratado de libre comercio llamado CAFTA, o sea que no hace falta pedir comercio en vez de ayuda, pues ya existen los mecanismos. Lo que sí URGE pedir es colaboración en poder implementar mecanismos que nos permitan aprovechar las ventajas que trae CAFTA. Han pasado ya 15 años y pese a que hemos mejorado nuestra relación comercial todavía hay mucho por hacer. Hoy que el presidente Biden ha pedido a su gobierno que ya NO dependa de Asia, es cuando la VP debió traer en su maletín el listado de necesidades que se pueden cubrir acá, generando fuentes de trabajo formales, evitando así la migración. Y en la misma foto, nuestro Presidente en vez de hablar de las diferencias ideológicas con la VP mejor le hubiera pedido que nos vendiera, NO regalara, vacunas que EE. UU. tiene sin utilizar y que acá le darían capital político para seguir adelante y por lo menos salvaguardar la vida de los guatemaltecos que sin ayuda del Estado están saliendo de la crisis ocasionada por la pandemia.

La foto es cosa del pasado y ojalá que sepamos enmendar el rumbo y olvidarla y mejor concentrarnos en que la relación de ambos países es de mutuo beneficio hoy más que nunca.