Crímenes por prejuicio u odio contra la comunidad LGBTIQ+

Andrea González no era un hombre ni un hombre vestido de mujer. Era una mujer trans. La asesinaron. Y su caso no es el único. Los crímenes por prejuicio u odio son más frecuentes en sociedades como estas, machistas, llenas de estereotipos, fetiches religiosos y discursos de odio promovidos desde el más común de los ciudadanos hasta las más altas autoridades. De acuerdo con a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que se pretende con la violencia contra las personas de la diversidad sexual es “castigar” sus identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. El caso de Andrea no es el único, ni el más reciente, un día después de su asesinato, un hombre gay fue asesinado.

De acuerdo con el Observatorio Nacional por los Derechos de las personas LGBTIQ+, en lo que va del 2021 más de 20 personas pertenecientes a esa comunidad han sido asesinadas. Y estos asesinatos deben calificarse como crímenes por prejuicio u odio, los cuales, según el experto Rodrigo Jiménez, pueden definirse como aquellos actos que se cometen en contra de una persona por pertenecer a un grupo determinado, en este caso por su orientación o identidad de género.

No es la primera vez que un caso de este tipo es tan comentado en las redes sociales y en medios de comunicación; lamentablemente, estos hechos son cotidianos para la comunidad en mención. Sin embargo, son las personas trans, sobre todo las mujeres, quienes mayormente sufren en carne propia la misoginia, el desprecio y la brutalidad por el hecho de su identidad de género.

Ante estos terribles hechos, la institucionalidad ha hecho poco o nada para prevenirlos o, una vez ocurridos, investigarlos. La CIDH, desde el año 2012, le ordenó al Estado de Guatemala la construcción de una política pública de protección a la población LGBTIQ+. Siete años después, entre burocracia, falta de interés y prejuicios, dicha política no ha sido aprobada. En el caso de la investigación de estos delitos, poco se ha avanzado en cuanto a una correcta tipificación criminal, ordenamiento de debidas diligencias de investigación, entre otras.

Aunado a lo anterior se suman otro tipo de problemas. Desde el mismo Congreso de la República y desde el Poder Ejecutivo se presentan continuamente iniciativas y políticas públicas que atentan contra los derechos de las personas LGBTIQ+. La famosa iniciativa 5272, presentada en 2017, es una muestra del odio que las y los diputados sienten hacia la comunidad diversa. Peor aún, recientemente, se aprobó una política pública de protección de la vida y familia, con la cual se quiere regresarnos dos siglos en la historia, con planteamientos antitécnicos y hasta estúpidos.

Como sociedad democrática, respetuosa de la dignidad de la persona, debemos exigirles a las autoridades que cesen estas propuestas que fomentan la intolerancia; y debemos exigirle al sistema de justicia que investigue y deduzca las responsabilidades penales correspondientes por el asesinato de Andrea, para que no haya más crímenes por prejuicio u odio.