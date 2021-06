“… rest me more than give you thanks”

Al parecer, la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos despertó las emociones en el norte, dando de qué hablar a la cadena Fox News y, desde el otro extremo del espectro ideológico, lo hizo Alexandria Ocasio-Cortez. La representante progresista condenó el comentario de la vicepresidenta Harris en el que, en una conferencia de prensa durante la visita, dijo a los migrantes do not come. Ocasio-Cortez considera que: “En primera instancia, buscar asilo en cualquier frontera de Estados Unidos es un método legal de llegada. Y segundo, que (Estados Unidos) contribuyó durante décadas al cambio de regímenes y la desestabilización en América Latina. No podemos ayudar a alguien a prender fuego a su casa y luego culparlo por huir”. En el caso de la cadena ultraderechista, los comentarios y hasta las entrevistas que llevaron a cabo, no son más que parte de la agenda republicana de poner el dedo en la llaga en temas migratorios. Este promete ser un tema decisivo en las elecciones de medio período y hasta en la posible reelección demócrata para un segundo término.

Los esfuerzos de Fox News por poner en relieve la posible fallida visita de Kamala Harris a Guatemala seguramente hacen efecto dentro de su audiencia, pero en la realidad carecen de sustento. El contenido es escueto y fuera de contexto, hace ver que la llegada de Kamala no es bien percibida por los guatemaltecos, situación que no puede estar más alejada de la verdad. La mayoría de los guatemaltecos está poniendo en la administración Biden-Harris todas o, para ser más específico, sus últimas esperanzas. Y con ello no asevero que la visita y, por ende, sus resultados sean positivos para Guatemala o para la región. Eso aún está por verse. Lo que pretendo es ampliar la imagen para dimensionar la realidad de quienes rechazan la agenda propuesta por la vicepresidenta. Este rechazo es más pesado que voluminoso, pues son pocos de mucho poder y peso a quienes no les gusta la idea de profundizar en las causas de la migración ilegal al norte.

En esta ocasión, Estados Unidos y la administración demócrata la tienen bastante complicada, ya que el único y posible socio en la agenda resulta ser quien ellos consideran el “menos peor” de la región. El presidente de El Salvador los reta y el de Honduras es un impresentable narcogobernante. En lo personal, no creo que obedezca a que el gobierno de Guatemala sea el “menos peor” sino a que, sin duda alguna, es el que más puntos de presión tiene para ser encauzado en la agenda trazada, al mejor estilo yanqui… Los mensajes durante la visita fueron inequívocos; tanto con lo que se dijo como con lo que no. Más claro fue con quienes no se reunió la vicemandataria. Recordemos que en el 2015, el ahora presidente Joe Biden se negó a reunirse con Roxana Baldetti –todos conocemos el desenlace de ella y sus allegados–. ¿Qué “consuelo” tendrán ahora los ausentes, si en realidad se pone en marcha una agenda que profundice en las causas que generan la incontrolada y desmesurada migración? Me imagino que pronto lo sabremos.

Así como nadie le entendió al presidente de la república cuando intentó presumir sus destrezas en el idioma inglés, parece ser que tampoco él comprendió los mensajes del gobierno de Estados Unidos –tanto los entre líneas como los obvios–. Estados Unidos se verá forzado a endurecer los controles fronterizos para atender las demandas de la población estadounidense, que ya no quiere más migración ilegal. Sin embargo, esta es una solución poco viable que ni siquiera la populista propuesta trumpista de crear una barrera física puede lograr. La solución al problema migratorio es compleja y multifacética. Obedece a convenios bilaterales y compromisos sólidos; de lograrse, los resultados se verán con el tiempo. Ninguna solución es inmediata y las que lo son en apariencia no son sostenibles. Sin embargo, el engranaje de abordar las causas de la inmigración será protagónico y, al menos por los próximos tres años, esa será la agenda. Las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei en Fox News fueron un error que solo lo pone más cerca del ojo del huracán. Como bien dice la representante Ocasio-Cortez: “Hemos contribuido al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina”, y esta vez no será la excepción.