¿Quién es el decano más antiguo en la Usac? (I parte)

En el Punto QUINTO, Acta No. 23-2021 del 14 de abril de 2021, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) transcribió a todas las Unidades Ejecutoras el punto resolutivo en mención, el cual literalmente indica: “QUINTO: Toma de posesión del Rector en Funciones Phd. Jorge Fernando Orellana Oliva, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. En virtud de haber culminado el periodo del M.A. Walter Ramiro Mazariegos Biolis como Rector en Funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en cumplimiento de los Artículos 28 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 16 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma) y 3 del Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario, PUNTO TERCERO, Inciso tres punto (3.1) del Acta once guion dos mil dieciocho (11-2018) de la sesión ordinaria celebrada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho; El Decano más antiguo, que es el Phd. Jorge Fernando Orellana Oliva, hará sus veces como Rector en Funciones en tanto continúe el impedimento o incapacidad temporal…”. Posteriormente, el entonces Rector en funciones presentó un oficio fechado 26 de abril de 2021 dirigido al Consejo Superior Universitario, en el que expone: “Asumí el cargo de Rector en Funciones el 15 de abril de 2021, en correspondencia con el Acuerdo del Consejo Superior Universitario, contenido en el PUNTO QUINTO del Acta No. 23-2021 de sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día miércoles 14 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 16 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma) y 3 del Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario; procedí a solicitar permiso sin goce de sueldo ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas en el cargo de Decano… de la misma, por la importancia, dedicación, responsabilidades y tiempo que requiere desempeñar las atribuciones y deberes de Rector. Desde hace algunos meses he venido experimentando agotamiento paulatino y pérdida de peso, por lo que he estado en chequeo médico continuo, toda vez que de alguna manera influye en mis actividades laborales…(…). Por lo anteriormente expuesto y con base en los artículos 3, 4, 82, 93 y 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, presento al Honorable Consejo Superior Universitario mi decisión de DECLINAR, al cargo de rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala a partir del día de hoy, agradeciendo a los Señores Consejeros su deferencia hacia mi persona…”. Al declinar, el Rector en funciones y Decano más antiguo pregunto, qué corresponde en ley hacer…