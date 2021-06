Manzanita del Perú

Un país bello de gente afable y laboriosa conservando en el legado de los incas una cultura inmensa, cuya organización fue lo más aproximado al ideal de justicia social que hoy solo pregonan. Siendo uno de los centros precolombinos más importantes que dejó huella indeleble de su arte y la propia lengua quechua, con sus delicados cantos populares llenos de lirismo. El Perú contemporáneo es otra cosa. Desde que nace a la vida republicana tuvo épocas de progreso y estancamiento, con poca estabilidad política y social, entre los gobernantes el fallecido Alan García fue presidente dos veces –al asumir el cargo en 1985, compartí en la ceremonia con Ricardo Lagos de Chile, Porfirio Muñoz Ledo de México, etc.–. El presidente García no resolvió la problemática económica y social, que se agravó a niveles críticos, provocando el aislamiento financiero internacional. Le sucedió Alberto Fujimori al ganar las elecciones en 1990, sin poder gobernar con minoría en el Senado y el Congreso, dando un auto golpe de Estado en 1992, con el apoyo masivo de los cholos. El Fujimorazo fue peor que la enfermedad.

Lo sucedido en esa época refleja el grado de descontento popular que los políticos irresponsables generan, superando sus abusos y excesos todos los grados de cinismo, habidos y por haber. Persistiendo en construir una democracia falsa al servicio de los intereses de la mafia y gozar de las mieles del poder, formando una casta alienante y vulgar, hipotecando el futuro de la juventud por su conducta irregular, provocando crisis irresolubles con violencia. El golpe de Fujimori fue un fiasco, profundizando la corrupción en lugar de extirparla, patología que al parecer tampoco tiene remedio en Guatemala, sumida en un conflicto endémico sin resolverlo de forma inteligente y humana, con el riesgo de terminar en el panteón de las causas perdidas. Los países que disfrutan la democracia auténtica no están expuestos a esa tragedia, al ser los políticos guardianes del orden institucional respetando a los electores, sin ser sus verdugos. Siendo una verdad difícil de admitir que las tiranías que combaten la corrupción tienen más legitimidad popular que los gobiernos que la consienten, sin dejar de creer que la democracia real es el mejor sistema de convivencia social. Aquí es una quimera…

Al ganar las elecciones Pedro Castillo en el Perú –extremista de izquierda radical– creó pánico en la extrema derecha, responsable de su victoria por falta de visión, sin entender las necesidades y los anhelos del pueblo peruano. Viven en una nube de avaricia y codicia sin límite, y no se preocuparon de transformar y modernizar la sociedad sin explotarla, coincidiendo con el anhelo mayoritario de prosperar en paz y libertad. Manco Cápac, fundador del imperio inca, los Yupanqui y Atahualpa, que al sacudirse a su hermano Huascar facilitó la conquista realizada por obra y gracia de la espada y la cruz, deben estar celebrando con júbilo en la cordillera blanca del Huascarán. El incendio del Perú no tardará en alcanzarnos, despertando a los dormidos por la miopía de los talibanes enredados en el rollo del comunismo, olvidando que desde hace décadas elegimos entre males alternativos, sin darle tiempo a la gente de asustarse y digerir las mentiras, fingiendo miedo por no perder la chamba. La paranoia llega al grado de que algunas entidades gremiales parecen organizaciones políticas sin definir si el interés de los directores es solo andar vestidos de toreros en el baile o tirarse al ruedo. Lo que no saben, y es útil saberlo, es que van a salir trasquilados… Mientras tanto, las necesidades sociales crecen exponencialmente por la explosión demográfica, sin atenderlas ni aceptar que manipulando la ley no hay democracia que valga, como no sea la de cartón, preludio del colapso social. Joya. Si llegamos a ser inmortales, desparece el tiempo… Felicitaciones a José Rubén Zamora y elPeriódico por recibir el premio Rey de España al Medio Destacado de Iberoamérica.