El Ministerio de Salud reconoció ayer que el país se encuentra “en el pico más grave de contagios desde que inició la pandemia”. El problema, a estas alturas del partido, es que en Guatemala ya no tenemos muy claro qué significan las palabras “contagio”, “gravedad” y ni siquiera “pandemia”. Por otra parte, las autoridades gubernamentales han proferido tanta tontería durante los últimos meses, que escasamente nos preocupa lo que digan o piensen. Vacío de poder, le llaman, de dirección, de inteligencia… y de honradez, me recuerdan. Ya nadie espera nada de los gobernantes, con que no roben más que los anteriores estamos contentos. ¿Por qué tipos como el actual presidente Alejandro Giammattei se han pasado buena parte de su vida peleando por tener el poder en las manos? ¿Para resultarnos con esto? ¿Para demostrarnos que son incapaces de hacer un mínimo por el bien público?

Guatemala es un desastre, y eso no es noticia para nadie. La Ministra de Salud informa que “la situación está fuera de control”. Desde hace años, diría yo, al menos durante los dos últimos siglos. Estar “fuera de control” es nuestra condición natural. Pretender que vamos a controlar esta o algunas otras situaciones es puro pensamiento mágico. Se nos desbordan las estadísticas, los hospitales, los ríos, las muertes, los volcanes, las enfermedades, la violencia, la corrupción, la zafiedad política. Existe la ayuda de Dios, como nos dice muy devoto el Presidente, pero los que no ayudan son ellos, y no solo no ayudan sino que arrastran consigo el descontrol y la tragedia.

Recuerdo a un Giammattei muy circunspecto, al inicio de todo esto, pidiéndonos acatar las disposiciones sanitarias, la ley, las reglamentaciones; solicitando nuestra ayuda; garantizándonos que con él y con la voluntad de Dios todos saldríamos adelante, venceríamos el virus, nos encaminaríamos a un futuro más prometedor; asegurándonos, de todo corazón, que él estaba con nosotros. Hasta que… Bueno, hasta que de seguro le renunció el asesor por falta de pago, el mismo que le recomendó hablar menos arrebatado, abrocharse bien la guayabera para no mostrar el ombligo en público y ponerse la mascarilla para dar el ejemplo. O hasta que de seguro lo llamaron al orden. Ningún presidente está puesto ahí para velar por el bien público o para proteger la vida de la gente, así que sálvese quien pueda…

Ahora la culpa de que la situación esté descontrolada, de que nos encontremos en el “pico más grave”, de que no hayan vacunas, de que los hospitales se desborden aún más de lo que estaban, de que la mayor parte del territorio nacional esté en alerta roja, de que se siga muriendo la gente, la tiene, por supuesto, el guatemalteco (es decir, todos nosotros, menos ellos) por no entender la consigna. No solo ya somos de por sí irresponsables, sino lentos para comprender una ordenanza tan simple como que tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Qué es eso de andarle pidiendo pisto y protección al Estado, como que si este existiera de veras y no de mentiritas. Además, el Presidente ya dio la solución y no hicieron caso: Tomar ivermectina antes de irse a la playa… Allá ustedes, pues.