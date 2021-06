Fortalecer la institucionalidad pública

Resulta aburrido y malsano leer y escuchar todos los días malas noticias. Hace unos días me devolvieron mi bolso robado. Si bien es cierto que la sensación de que el barco se hunde es compartida, también es cierto que aunque sean pocas también hay buenas noticias.

Un ejemplo de que no todo está perdido es la muchas veces buena gestión de la PGN, con la labor de la licenciada Nora Liu Kestler, a quien no le tiembla la mano cuando se trata de buscar corregir las injusticias que suceden en Guatemala. Como héroe sin capa, lucha incansablemente de día, de noche, y hasta en días de asueto para que en nuestro país, los invisibilizados; los más vulnerables puedan ser vistos, oídos, acompañados y liberados de cualquier tipo de maltrato. Quien tiene a la licenciada Nora Liu como su aliada, tiene la certeza de que ella no descansará hasta que se haga justicia. Esta abuelita justiciera se mueve por tribunales y juzgados con la agilidad de una lince, toca puertas, busca recursos y simplemente no abandona su labor. Tiene un fuego interno que arde y la mueve a proteger a los más desprotegidos.

Cierto es que los servidores públicos tienen un trabajo que hacer, y no es ningún favor el hecho de que se desempeñen a cabalidad en sus funciones, pero en el caso de la licenciada Liu, es el tipo de mujeres extraordinarias que sin obtener, ni requerir, ninguna ganancia personal, más que la búsqueda de la justicia, una especie de ángel que devuelve la fe en la humanidad y la confianza en las instituciones de justicia de nuestro apaleado país.

La licenciada Amarilis Navas auxilió recientemente a una familia cuyo padre llevaba años retenido en contra de su voluntad en un hogar para ancianos. Ella buscó el auxilio de la licenciada Nora Liu de la PGN, sabiendo de su excelente desempeño profesional, para intentar liberar al adulto mayor. Juntas, estas mujeres coordinaron las primeras acciones para devolver al adulto mayor al seno de su familia. Se unió a este par de mujeres valientes la licenciada Marisol Díaz y la licenciada Liu sugirió y coordinó las acciones necesarias para que finalmente el caso fuera escuchado ante el juez competente.

No todo en nuestro país está perdido. La Procuraduría General de la Nación, específicamente la Unidad de la Mujer, el Adulto Mayor y las Personas con Discapacidad, comandada por la licenciada Lidia Consuelo Lemus Velásquez desde su tenacidad y perseverancia recuerdan a la desfachatez de nuestros políticos corruptos que el trabajo profesional e impecable es un deber ético de responsabilidad colectiva y búsqueda por el bien común.

El personal de PGN, a través de la licenciada Nora Liu, la psicóloga Jeannette Rivera Carrillo y la trabajadora social Yani Marisol Quevedo, en colaboración con la gran abogada Marisol Díaz Vallar, funcionó (y funciona) como una orquesta bien afinada, y llevó a la señora jueza a dictaminar que se liberara de manera inmediata al adulto mayor, debido a que el trabajo de PGN fue contundente, decisivo y ejemplar, ganándose la licenciada Liu una felicitación pública de parte de la señora jueza al final de la audiencia en la que se entregó a la hija del adulto mayor la custodia de su padre, quien, auxiliada por la PGN y la Policía Nacional Civil, se presentó al hogar de ancianos en horas de la madrugada a demandar con todo el peso de la ley, que se liberara al adulto mayor, retenido en contra de su voluntad.

Este equipo de mujeres decididas, valientes y contundentes, nos muestran que es posible hacer justicia, que las instituciones valen por las personas que las conforman, y que en Guatemala hay personas íntegras, valientes, y con un claro norte de qué es la justicia y cómo luchar por ella.

Las instituciones públicas pueden ser operativas y funcionales con personal calificado, idóneo y comprometido. Es imprescindible que el Estado guatemalteco fortalezca a las instituciones públicas que velan por el bienestar de todos los guatemaltecos. Apoyemos a los servidores públicos que deciden hacer su trabajo con excelencia, y demandemos al gobierno lo que le corresponde: dotar de recursos para llevar una vida digna. Gracias, licenciada Nora Liu, por sembrar esperanza en las instituciones públicas y por esa labor cotidiana incansable que nos recuerda y compromete con la necesidad de fortalecer y hacer más sólidas nuestras instituciones. No todo está perdido.