Personas, sueños y lesa humanidad

Es falso que la historia de la humanidad y las diferentes culturas siempre ha estado impregnada de violencia “necesaria” para que “triunfe el bien sobre el mal”. Esta idea dicotómica banaliza y lesiona nuestra condición humana, invisibiliza los intersticios, hitos y contradicciones entrelazadas en nuestras biografías y sueños personales y como pueblos.

Investigaciones multidisciplinarias hablan de otros tiempos y formas culturales de convivencia en diferentes regiones del mundo, donde el vínculo relacional era la solidaridad, reciprocidad, la celebración de una humanidad ilesa, desde el reconocimiento de la integralidad de todas las personas conectadas con otros seres y elementos en la red de la vida.

Ser recibidas desde esa sencilla verdad, esa pequeñita certidumbre que entrelaza y complejiza, nos hace personas que, sin perder la capacidad de asombro, nos vinculamos en una cotidianidad que construye historia. Hechos invisibilizados porque son realizados mayormente por mujeres, y por ello no forman parte de la épica que justifica la violencia. Los miles de años de vida humana en el planeta son resultado del cuidado, no de la agresión. Aun así, la humanidad no ha salido ilesa.

Ser persona debería ser suficiente para que el entorno nos cuide y celebre como parte de un engranaje de siglos, más allá del color de nuestra piel, nuestra cultura, idioma y cosmovisión. Nuestra sexualidad es un atributo que festeja la pluralidad e interconexión que somos, más allá de los binarismos heterosexuales con los que se disciplinan los deseos. Nuestras creencias espirituales y sentidos de vida implican una práctica personal, no un mandato impuesto.

Pensar diferente, tener distintas cosmovisiones y/o convicciones políticas no debería ser motivo para lesionar nuestra humanidad. El pensamiento complejo es parte de ser persona, genera sueños y búsquedas, mientras el análisis simplista y banal es responsable de crímenes que atraviesan el tiempo, las vidas, los cuerpos, la historia.

El pensamiento ha justificado el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, el exterminio. Quienes desde allí legitiman la permanencia del injusto orden social y económico también son “personas” enajenadas de lo humano.

Envejecer no hace menos a las personas y no las exime de la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, los cuales ofenden no solo a quienes los padecen, sino a toda la humanidad. Actos ejecutados con “pulcritud” administrativa, cumpliendo “órdenes” emanadas de elites económicas nacionales, transnacionales, políticas y militares. Así lo demuestran los testimonios iniciales del caso del Diario Militar, suficientes para vincular a proceso a seis de los capturados en este caso que llega a juicio, mientras la podredumbre incrustada en el ADN del Estado se profundiza.

A pesar de ello, sigue ilesa la dignidad de las familias de 183 personas soñadoras, creativas, juguetonas, comprometidas, serias, todas interconectadas con la vida, y por ello, como miles más, eliminadas. Personas que no fueron indiferentes a lo injusto y heredaron amorosamente esa mirada que echó raíces y crece. A pesar de las dificultades, tenemos esperanza en la justicia porque sigue ileso lo que buscaron eliminar.

#JusticiaEsDignidad