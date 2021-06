Merecido premio a “elPeriódico” y a “Chepe” Zamora

José Rubén Zamora Marroquín recibió el pasado miércoles el premio Rey de España al medio destacado de Iberoamérica. Por primera vez se entrega el premio a un medio de comunicación guatemalteco. Naturalmente, los que integramos este diario nos sentimos orgullosos y satisfechos. Corría el año de 1989. Recién retornado del Brasil, fui convidado a escribir en el periódico ‘Siglo Veintiuno’, cuyo director era el ingeniero José Zamora Marroquín. Poco sabía de su persona, a no ser que era compañero y amigo de contemporáneos, como el doctor Rubén Posadas Sosa y de mi primo Juan Carlos Velásquez Luna, todos ellos egresados de La Preparatoria. Fui sabiendo que ‘Chepe’ era nieto del licenciado y periodista Clemente Marroquín Rojas y pariente del licenciado Jesús “Chus” Marroquín, ambos universitarios de grandes quilates. A los años, ‘Chepe’ dejó la dirección de ‘Siglo Veintiuno’, que quedó un tiempo en manos del ingeniero Lionel Toriello, con quien pude seguir colaborando en el diario hasta que fue imposible continuar por causa de la nueva dirección. Al surgir ‘elPeriódico’, con el liderazgo de ‘Chepe’, me uní a los columnistas del mismo, casi desde su fundación. Por ello, sabemos que lo expresado en su escrito de opinión PRENSA Y PODER es totalmente cierto. Su devenir ha sido ese, en este complejísimo país. Ahora, que me he dedicado a leer, clasificar y traducir –de forma libre– algunos de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, para el periodo 1920 a 1954, he podido saber del papel jugado por Marroquín Rojas. Su abuelo apoyó al general Lázaro Chacón y fundó el periódico ‘La Hora’, y, durante la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda, entre 1931 y 1944, jugó un papel de primer orden denunciando y protestando desde el exilio a esa terrible dictadura. Fueron muchos los funcionarios y correligionarios del presidente Chacón que fueron desterrados antes de ser ley fugados o fusilados por Ubico. Marroquín Rojas, con otros orientales, él y los hermanos Paz y Paz, Enrique y Alberto, estuvieron exiliados en San José de Costa Rica y posteriormente don Clemente en México y los Paz y Paz en San Salvador. También así lo confirma doña Olga Paz y Paz de Vásquez, hija de don Enrique y de doña Carmencita, en su libro “Con ojos de niña”. Fue ella esposa del Dr. Edmundo Vásquez Martínez. En el mismo recuerda la amistad de ellos en el exilio josefino. Marroquín Rojas hizo denuncias, cartas abiertas, proclamas al pueblo de Guatemala e inclusive a doña Eleonor de Roosevelt y al propio Presidente de Estados Unidos de América, sobre las actuaciones criminales de la dictadura, desde el exilio. Fue uno de los que ingresó desde México con armas, junto a otros patriotas al despuntar la Revolución de Octubre de 1944, el 20 de octubre. El propio ‘Chepe’ me contó que vivió en la casa de don Clemente y que él fue su padre y guía y que el entonces Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Saúl Osorio Paz, le facilitó la beca para estudiar su maestría en el INCAE, cuando recién se había graduado de ingeniero civil. Así sabemos de dónde viene la formación humana y académica de ‘Chepe’. La familia, sus abuelos, sus padres, esposa e hijos deben de estar orgullosos del devenir humano y profesional de ‘Chepe’ Zamora.