Jueces corruptos (parte 4)

Para que un país pueda salir del subdesarrollo, es decir eliminar la miseria entre su población, es indispensable que los habitantes del mismo confíen en un sistema jurídico libre de juicios en que se practique el prevaricato, es decir que los jueces dan sentencias contrarias a la realidad, como por ejemplo dar sentencias condenatoria a personas inocentes o inocentes a personas que son culpables, lo mismo en cualquier tema de discusión que sea llevado a juicio.

En el proceso judicial que he estado presentando por el presente medio, he denunciado públicamente que los jueces del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla han actuado de forma arbitraria y en contra de los derechos que la Constitución me garantiza y que por ser licenciados en derecho tienen pleno conocimiento de estos. Al verme atado de manos por esta organización criminal, que ha pretendido aprehenderme y dañar mi dignidad, reputación e integridad física, he presentado denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial en contra de los jueces, la cual ya ha sido admitida para su trámite.

Es tan peligrosa esta situación que el mismo licenciado Manuel Donaldo García Corzo ha admitido que existen anomalías en el proceso, esto, por supuesto, al hacer referencia de que él no había participado. Al lector, para su conocimiento, cito un extracto de la resolución de fecha 21 de mayo de 2021 en donde se puede apreciar que SÍ EXISTEN ANOMALÍAS Y QUE SON EVIDENTES EN EL PROCESO EN MI CONTRA Y QUE LOS JUECES SON CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES: “Las anomalías denunciadas por el compareciente existen y son evidentes, pero en lo personal no he participado en ellas y es fácil averiguar la verdad de la lectura del expediente. En consecuencia, no se excusa de continuar conociendo el proceso”.

Es importante destacar que en ningún momento las presentes publicaciones tienen como propósito denigrar la función de los jueces del departamento de Escuintla, siendo el objetivo denunciar todas las anomalías en el proceso penal y hacer de conocimiento público sobre lo deshonesto que han sido quienes tienen la obligación de garantizar los derechos, en especial, señalo al indecoroso licenciado Juan Francisco López Zamora, a quien responsabilizo PERSONALMENTE de todo daño que se llegare a ocasionar en contra de mi integridad, a la de mi familia y a mi patrimonio.

Hemos recibido información de personas que han sido detenidas sin ser juzgadas y que ya llevan meses e inclusive años de estar en la cárcel, quienes están atemorizadas de dar declaraciones.

En estos momentos, los trabajadores de ‘elPeriódico’ tienen que estar llenos de felicidad por el importante reconocimiento a la valiente labor periodística que desempeñan. Quienes hemos sido invitados a participar con ellos, aportando nuestros pensamientos, señalando logros, problemas y propuestas en nuestros artículos, nos sentimos orgullosos de exponer al público nuestros esfuerzos en el querido medio, que siempre ha respetado los artículos presentados, no importando los comentarios o la línea ideológica que pueda ser expuesta.

Increíblemente, en estos momentos de reconocimiento, en que el diario ha sido galardonado con el premio Rey de España, titulado: “Al medio Destacado de Iberoamérica, por el rol agresivo de pequeño contrapoder de los poderes establecidos”, el martes pasado se puso en evidencia la realidad y su valentía en sus exposiciones, al ser allanada la vivienda del editor del diario.