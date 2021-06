Quiero referirme a la columna de opinión “Sugerencias”, publicada por este medio el jueves 27 de mayo de 2021, del columnista Armando de la Torre. En ella, él llama a la señora vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desquiciada e ignorante.

Esto representa una enorme falta de respeto no solo a la condición de ella como primera mujer Vicepresidenta de ese país, sino también es un ataque directo a las mujeres en general, principalmente a las que logran alcanzar posiciones de poder.

Sugiero que en el futuro no se publiquen insultos de esa naturaleza. Si el columnista no comparte los criterios de la Sra. Harris o del gobierno actual de Estados Unidos, es su derecho, pero no de esa manera tan peyorativa. Hay libertad de expresión, pero no para insultar a nadie.