“No surprises, Mrs. Harris”

A juzgar por lo que se ve cuando se es “observador de a pie”, tres fueron los temas principales de la visita de Kamala Harris a Guatemala: la migración, el narcotráfico y la corrupción, los temas de siempre.

El de la migración –para el que Biden y Harris tenían un discurso retador y populista durante la campaña electoral, y tienen uno conservador ahora que están en el poder– fue el tema principal. Estoy seguro de que el “No vengan” de Mrs. Harris les cayó como agua fría a sus fans migrantes y a sus hinchas chapines. Igual debe haberlos decepcionado el hecho de que a lo mejor sí… Guatemala se podría parecer a un tercer país seguro.

Íntimamente ligado al anterior está la lucha contra la corrupción que, si sigue enfocada en perseguir generaciones de corruptos, va a terminar en “pan con lo mismo”. Aquí una de las mayores causas de la migración ilegal es la falta de oportunidades y de empleos, y no habrá mejores oportunidades ni empleos en tanto no haya más y mejores inversiones productivas; y no las habrá en tanto no haya ahorro. No es misterio. Pero no habrá todo aquello si antes no hay seguridad jurídica, confianza institucional ni Estado de derecho. Por cierto, ¿viste que la señora Vicepresidenta dijo que hubo “concerns about those who are in exile from Guatemala in the United States”? ¿Qué significa eso? ¿Se refería a Aldana y a Porras?

¿Y de la guerra perdida contra las drogas? ¿Qué decimos de ella? Pues que entre ella y el estatismo y la arbitrariedad que la acompañan son las principales fuentes de corrupción. Ya desde el fin de la CICIG y en tiempos de Trump se hablaba de transferir capacidades al Ministerio Público, y hay envíos de equipo y personal… solo para que la corruptela siga campante como siempre. “No surprises”… pues.

Finalmente, en 1954 Clemente Marroquín comentó que el excanciller revolucionario Guillermo Toriello señalaba a “oligarcas” y “gringueros”, ¿viste quiénes son quiénes en 2021? Esto es importante porque, si cambian los interlocutores, ¿a dónde se dirigirán los esfuerzos del Departamento de Estado para modificar Guatemala?

