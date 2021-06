Cavernas del Periférico, ¿turismo municipal?

El “descubrimiento” de cavernas en las entrañas del Periférico, frente a la colonia Centro América, alarmó –otra vez– a los vecinos de la antañona colonia: 70 años de historia. Anda por la tercera edad. Desdentada pero vivaracha. Así, ante “el aparecimiento” de las turísticas grutas, cabe preguntarse ¿cómo estarán las tuberías de drenaje y agua potable en el barrio? Si ni la ruta principal recibe mantenimiento adecuado. Y… ¿Tu Muni? Ensimismada con Cayalá y similares. Indolente con sectores que supone de menor estofa. Los hechos en el Periférico y Centro América lo constatan: fue la investigación periodística –Soy 502 19-05-21– la que reveló la existencia y magnitud de las cavernas. ¿La respuesta municipal? Consabida: no hay presupuesto. Salvo –claro está– los Q90 mil de Alcalde y argolla de criolla ascendencia.

El dramático suceso evidencia descuido en el mantenimiento del sistema de drenajes y servicio de agua a la ciudad. Tu Muni, solo limpia y verde. No encara el presente y futuro del servicio de agua. Utiliza camiones tanque para “resolver”. Algún empresario de la rosca saldrá beneficiado. Otra fascinación municipal: los pasos a desnivel allá en Cayalá y aledaños. Zona de cuates y parientes. Eso de brindar servicios preventivos en barrios y colonias no está en agenda. El golpe avisa, es el método predilecto. Volviendo a las cavernas. Es falla sísmica dice Tu Muni. Conred contradice y predice colapso si no se atiende pertinentemente el problema. En 2010 hubo un hundimiento en el mismo lugar. Fue reparado con chapuz municipal y ahora va de nuevo. Más grande y profundo. Se requiere una intervención de fondo, renovar colectores, seguimiento y mantenimiento. ¡No más chapuces! Se conoce que en la administración no gustan ensuciarse el chaleco. Según los funcionarios, esos menesteres son propios de una estirpe que no es la suya. Ellos están para la foto. No para trabajos sucios.

Modales, perfumes y engreimiento al margen. La municipalidad debe resolver con prontitud un problema que amenaza la vida misma de vecinos y sus bienes. No estamos frente a un hecho fortuito. Es el resultado de décadas de abandono. Así que olvidando el acicalado peinado y abandonado un rato los “arrabales” de Cayalá y alrededores, la municipalidad debe cumplir su función. No se trata de favores ni privilegios, y si el problema es que están técnicamente limitados habrán de acudir por asesoría a la Usac, y si lo que falta es dinero –sale caro pagar el salario de Alcalde y nomenclatura– habrá que organizar alegres rifas y kermeses entre vecinos y concejo municipal.