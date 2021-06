A Luis XIV de Francia (el Rey Sol), uno de los ejemplos históricos del poder absoluto, se le adjudican frases como: “El Estado soy yo”. Alucinaba creyéndose el ungido de Dios, donde el Pueblo silenciado dependía de su bienestar personal. A Madame de Pompadour, amante y consejera de Luis XV, se le delega haber dicho: “Después de nosotros, el diluvio”. Eso cuando el descontento popular presagiaba un inminente estallido social que anunciaba final. El mensaje era claro: no les importaba lo que ocurriera después de sus días de poder. Sin ellos, que se cayera todo. Una plena y absoluta condensación del egoísmo político.

Pues, al parecer, este mal va rodando de era en era y nos alcanza hasta nuestros días y hasta estas accidentadas tierras. En pleno siglo XXI, ya avanzado, por cierto, pululan de aquellos. Berrinches, autoritarismos trasnochados que jamás comprendieron lo público, lo auténtico de un cargo y la responsabilidad que ello conlleva. (“Si no estoy en el poder, que se caiga todo”; “Al carajo con todo con tal de garantizar mi propio beneficio”.)

Malaya un líder que pensara a largo plazo, que hiciera Estado y viera prosperidad de país en ruta, a futuro. Malaya aquel que, con batuta en mano durante su corto tramo, diera todo de sí pensando en bonanza para las mayorías, entendiendo que solo son “aves de paso”.

Pero terrible es el autoritarismo cuando un mandatario decide simplemente no afrontar los problemas que embargan a toda una población. Cuando culpa a los demás de sus propios errores. Cuando intenta anular la crítica a toda costa. Sobre todo, cuando enfrentamos las consecuencias de un Estado tan débil, tan incapaz de hacerle frente a la crisis. A las constantes crisis.

Ya ni las apariencias importan, el descaro desbordó y el futuro les viene sin cuidado. “El Estado soy yo”, y con esa lógica lo adaptan a su medida, sin importar destruir toda institucionalidad, toda independencia de poderes, todo sistema, todo lejano concepto de República.

La pobreza no les importa, el hambre no les importa, la vacuna no les importa… Sí, el pacto de corruptos es una aplanadora que pasa sobre el bien común lacerando el porvenir. ¡Qué cantidad de imitadores han perfilado en este triste mapa!

Quienes supuestamente gobiernan tienen una opinión tan trascendental de sí mismos creyéndose invencibles, todopoderosos. Demasiadas réplicas, a pesar de que nos separan miles de kilómetros y siglos ya. Dispuestos a destruir lo poco que quedaba, van contra aquello que les obstaculiza sus febriles intereses, personales gustos y “placeres”. Ese constante tonito de molestia y apatía del presidente en cada entrevista es emblemático, un buen ejemplo. Evidencia la incapacidad de escuchar, de atender. Además, con tantos funcionarios y ministros jugando a reyes, haciendo torrentes…

Piñata, golpe tras golpe, aniquilación de lo poco bueno que queda. Sí, retomar el poder del Pueblo es lo preciso. Lo urgente. (¡No más monarcas!)