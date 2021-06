Bitcoin…, ¿Moneda oficial?

Se dice que el presidente Nayib Bukele podría proponer la oficialización del BITCOIN como moneda oficial de la República de El Salvador, según notas de prensa recientes. No lo creo, ni me parece apropiado.

Hace poco más de 20 años, en el período del presidente Francisco Flores, la Asamblea Legislativa salvadoreña (noviembre 2000) decretó la dolarización sustituyendo al colón, convirtiendo a la divisa norteamericana en la única moneda de curso legal en su territorio.

En los meses previos, funcionarios salvadoreños visitaron Guatemala para convencer acerca de la conveniencia de dolarizar a dúo o a triple con Guatemala y Honduras. Se argumentaba que los países con moneda propia adolecían de políticas macroeconómicas irresponsables causantes de serios desequilibrios fiscales y monetarios que afectaban la estabilidad de sus monedas una y otra vez (Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, México y otros) con efectos de pérdida del valor externo de sus monedas, inestabilidad de los precios, inflación, reducción de la capacidad adquisitiva de la moneda, con las silenciosas y terribles consecuencias en el incremento de la pobreza y en el desaliento de la actividad productiva y de las nuevas inversiones. En síntesis, monedas que difícilmente cumplían satisfactoriamente sus funciones como unidad de medida, patrón de precios, medio de pago y depósito de valor, debido a su inestabilidad y a la falta de confianza de los agentes económicos.

En Guatemala dijimos que no a la dolarización y optamos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, por mejorar el desempeño de la política macroeconómica y desafiar al mercado aprobando una “Ley de libre negociación de divisas” contenida en el Decreto 94-2000, aprobada en diciembre 2000, vigente el 1 de mayo de 2001. Se especulaba que el público, en un ambiente de libertad para elegir la moneda de su preferencia, optara por el dólar americano y que esa demanda impactara en el valor externo del quetzal, que entonces se había cotizado hasta cerca de Q8.00 por US$1; sin embargo, sucedió lo contrario, pues el público renovó su confianza en el quetzal, lo que se tradujo en estabilidad del valor externo de nuestro signo monetario, incremento de las reservas monetarias internacionales y reducción gradual de las tasas de interés.

En el caso de El Salvador, me parece que el bitcoin no llena las características para convertirlo como signo monetario, especialmente por el comportamiento volátil de su precio y por carecer de estabilidad y predictibilidad de su valor a mediano plazo, tan importante para el comercio y la inversión productiva; por el contrario, el bitcoin es una “moneda” cuya cotización varía frecuentemente al alza y a la baja en un mercado tan dinámico y competitivo como volátil y especulativo, características que no la recomiendan para usarla, por ahora, como signo monetario de país alguno. Sería recomendable, si de lo que se trata es de no depender del dólar estadounidense, que El Salvador considerara seguir los pasos guatemaltecos de hace 20 años y que, por tanto, permita a sus ciudadanos y empresas el uso del signo monetario de su preferencia, transable al valor de cotización de un tipo de cambio de referencia calculado por el Banco Central de Reserva, independientemente de que circulen dólares estadounidenses o canadienses, quetzales, pesos mexicanos, colones costarricenses, coronas suecas, y otras. Creo que en El Salvador y probablemente en Guatemala tendríamos sorpresas; agradables, por supuesto.