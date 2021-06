El burro hablando de orejas

La semana pasada cometí un error al haber compartido una columna sobre la corrupción de Kamala Harris, que debiera haber sido publicada el domingo recién pasado en este medio. Uno o varios de quienes la recibieron la reenviaron, y se volvió viral antes de que este medio la publicara, por lo que ya no lo hicieron. Mis disculpas a elPeriódico y a Chepe Zamora.

Hace una semana me encontraba en un aeropuerto de EE.UU. y encontré un libro titulado Profiles in Corruption, del autor Peter Schweizer, publicado por HarperCollins Publishers. Este autor ha publicado una docena de obras en las que denuncia la corrupción en Washington; varias de esas obras son bestsellers. En Profiles analiza la corrupción de Kamala Harris, Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar y otros. De allí saco la información que sigue.

Leo en uno de los titulares que el presidente Joe Biden está preocupado por la corrupción en nuestro país y vecindades.

Me extraña que un político que llegó a presidente de EE.UU. después de una carrera intrascendente, iniciada en 1972, pero que lo benefició económicamente y a su familia de una manera corrupta esté predicando en contra de la corrupción.

Biden antes de ser vicepresidente presidió dos comités en el Senado: Foreign Relations y Judiciary. La familia Biden incluye a su hijo Hunter, su hija Ashley, y hermanos James, Frank y Valerie.

El grupo familiar tuvo relaciones de negocios con gobiernos de Kazajistán, China, Costa Rica, Jamaica, Ucrania y Rusia. Además tuvo relaciones con criminales y oligarcas, entre otros.

En 1972, con 29 años de edad inició su carrera de 36 años en el Senado; “I went to the big guys for the money. I was ready to prostitute myself…”, así explicó su éxito y de acuerdo a Schweitzer lo ha hecho desde entonces.

En 1988 Biden era candidato a Presidente, pero se retiró por haber plagiado un discurso. Las siguientes tres décadas en el Senado reflejan cómo sus votos eran sesgados a favor de intereses privados, que favorecían a sus familiares; votó en contra de una ley que protegía a los usuarios de tarjetas de crédito, mientras Hunter era consultor de MBNA, un gran emisor; también protegió a las empresas de asbestos, mientras su hijo Beau trabajaba para una de ellas.

Desde 2001 Hunter trabajó de lobbyists para firmas que recibieron privilegios del Senado.

En 2009, Biden ya de vicepresidente fue aprovechado por Hunter para viajar en el Air Force Two a países como Ucrania, Rusia y Kazajistán, en donde hizo lucrativos negocios. En ese año se asoció con Devon Archer y fundaron Rosemont Seneca Partners, la cual se asoció con la multimillonaria familia Heinz, de la cual forma parte el entonces senador John Kerry.

En 2013 Hunter aprovechó un viaje oficial de su padre a China, en el cual inició una relación con el Gobierno chino de más de dos millardos de dólares. Apesta a quid pro quo.

Hunter y el Gobierno chino crearon Bohai Harvest RST (BHR), un joint venture entre Rosemont Seneca y el Bank of China. Una de las adquisiciones de esta fue la China General Nuclear Power Corp. La cual en 2016 fue acusada de espionaje contra EE. UU.

En un período de 20 meses, Hunter ya había hecho negocios con el gobierno chino por valor de más de cinco millardos de dólares, mientras Biden era vicepresidente.

Estos ejemplos son el tip of the iceberg de los negocios multimillonarios de la familia Biden.