Deuda histórica de los Estados Unidos De América al pueblo de Guatemala

En el año de 1923, Estados Unidos de América –EE. UU.– y los gobiernos centroamericanos firmaron un acuerdo que trata de evitar la entronización de dictadores en la región. Sin embargo, de la mano del embajador de EE. UU., Sheldon Whitehouse, llegó el ungido general Jorge Ubico Castañeda, a la Presidencia de la República de Guatemala, el 15 de febrero de 1931. La llegada del “caudillo” sucede cuando EE. UU. experimenta y sufre la Gran Depresión capitalista y a nivel político el presidente Herbert Hoover pierde la elección ante el candidato demócrata, Franklin Delano Roosevelt, en 1933. La dictadura de Ubico comienza a consolidarse con el apoyo de EE. UU. y en sus primeros seis años ya ha asesinado a la mayoría de los opositores políticos. Son legiones de ley fugados y de exiliados en los países vecinos. Violando la Constitución Política de la República vigente y, que prohibía la reelección, inventan un “plebiscito” en la que votaron, no solamente los guatemaltecos que podían hacerlo, sino también los extranjeros residentes en el país. Y la Embajada de EE. UU. y su Gobierno haciéndose de la vista gorda. Y así prolongan la dictadura seis años más, para el periodo 1937-1943. Y no conformes, seis años más, para 1943 a 1949. Y para estos dos periodos más de reelección, hasta el demócrata Franklin Delano Roosevelt, en la Presidencia, continuó haciéndose de la vista gorda, hasta que nuestro pueblo, primero en manifestaciones pacíficas, derribó al dictador Ubico Castañeda y 108 días después, con las armas en la mano, al general Federico Ponce Vaides, el 20 de octubre de 1944. Escudriñaron el pasado de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, del Dr. Juan José Arévalo Bermejo y del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, quienes intentaron implementar una democracia capitalista incipiente en nuestro país. La Embajada de EE. UU., primero, dirigida por el Departamento de Estado, y después la CIA comenzaron a hacer la lucha en contra a los gobiernos democráticos de la Revolución de Octubre hasta derrumbar al coronel Árbenz Guzmán, tildándolo de comunista, por causa de la Reforma Agraria, en junio-julio de 1954. Después 36 años de guerra fratricida, con la dictadura militar contrarrevolucionaria, desde el gobierno paralelo de Castillo Armas y con la iniciativa del Mercado Común Centroamericano hasta hoy. A 67 años del derrocamiento, no solo de Árbenz, sino de la ruptura de la democracia capitalista que se trataba de instaurar, el país marcha a la deriva. El escenario actual nos remite a la intentona del Pacto de Corruptos de establecer una nueva dictadura, dirigida por una clase dominante social, económica y política totalmente corrompida, aliada al narcotráfico y las elites militares. Y la deuda sigue creciendo…