Detener la migración es nuestra responsabilidad

La tarea en materia de desarrollo que tiene Guatemala por delante requiere, sobre todo, tener claro el camino a recorrer y la capacidad para generar los acuerdos para transitar el mismo. Mientras no existan fuentes de ingresos estables y relativamente mejor remuneradas que las que hoy tiene la inmensa mayoría de guatemaltecos, hablar de detener la migración atacando su causa raíz no pasa de ser un emotivo discurso. Superar desafíos requiere de una estrategia bien definida para generar oportunidades económicas más productivas que las actuales; lo cual incluye, entre otras cuestiones: promover nuevas inversiones en actividades económicas capaces de generar empleo en gran escala; ampliar los programas de capacitación de la mano de obra; mejorar la calidad de la educación primaria y básica; promover la contratación de jóvenes, fomentando la contratación bajo figuras más flexibles como el trabajo por tiempo parcial o bajo la figura del aprendiz; desarrollar zonas industriales en regiones con potencial competitivo; aumentar la productividad de la agricultura; construir infraestructura; garantizar la certeza jurídica, etcétera. Esperar que este tipo de soluciones provengan de afuera no solo resulta ingenuo sino, en la práctica, inefectivo; por más fuerte que fuera el “empujón” que pudiera dar el Gobierno de EE. UU., al final de cuentas la mayor parte del trabajo corresponde a los guatemaltecos.

El desafío que se tiene por delante en materia de desarrollo trasciende varios periodos de gobierno acá y allá; desde esta perspectiva, la visita de la señora Harris no pasa de ser como el chaparrón que ayer cayó sobre la ciudad de Guatemala, mientras ella estaba de visita: un acontecimiento que afecta a todos; que viene aparejado con intensos truenos y rayos; que provoca reflexiones profundas acerca de la solidez de nuestros cimientos y el estado de nuestros techos; que alegra a unos y preocupa a otros; y que salpica de manera desigual a los que estuvieron cerca. Siguiendo con esta analogía, la administración Biden, así como fue la de Trump, no pasa de ser una corta y probablemente intensa temporada de chubascos intermitentes. Incluso, aunque los demócratas se reeligieran varias veces, o lo hicieran los republicanos, desde la perspectiva del desafío de desarrollo económico que tiene el país, cualquier tipo de apoyo que pueda ofrecer el Gobierno estadounidense no pasa de ser algo complementario. Más que enfocarse en los efectos positivos o negativos de la visita de Harris, parafraseando lo que decía López Obrador hace unos días, en relación con la polémica portada que le dedicara The Economist, “al final, corresponde a cada país hacer lo necesario para lograr su desarrollo”; y esto es lo que en Guatemala, según parece, no se tiene claro.