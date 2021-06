Cuando el destino nos alcance

“¿A qué vino a Guatemala Kamala Harris?” será una de las preguntas que flotará en el ambiente durante los próximos días, hasta que alguien nos explique el verdadero motivo de la reciente visita de la vicepresidenta estadounidense al país de la eterna… Mientras tanto las redes sociales se inundan de teorías conspirativas, únicamente comparables a las que circulan sobre la vacuna Sputnik. ¿Vino a regañar a Giammattei? ¿A regresar a los mojados? ¿A meter a la cárcel a todos los corruptos? Las dudas las saco de una conversación con el conductor del Uber que tomé ayer lunes por la mañana. “Ojalá viniera a regalarnos pisto”, me dice, antes de comenzar a relatarme las penurias económicas que ha tenido que pasar en la pandemia. Perdió el empleo que tenía en una oficina de contabilidad y durante algunos meses fue su esposa la que tuvo que sostener la economía familiar, hasta que él consiguió un carro y decidió salir a aventurarse por las calles de la ciudad. “Salgo de mi casa a las cinco de la mañana, me cuenta, paso dejando a mi mujer a su trabajo y empiezo a recoger gente hasta las cuatro de la tarde…Ahí la vamos pasando…”.

“….El problema son los patojos, que los dejo con mi mamá o con mi suegra”, continúa su relato. El grande ya se recibe este año, me explica, y la chiquita ya salió de sexto. El que cuesta es el de enmedio, que no hay manera de que deje de jugar con el celular. Perdió todas las clases. “Así no se puede salir adelante… Por eso da rabia, usted, que se hayan robado el dinero de las vacunas. Dios quiera que esta señora venga a hacer algo”. Con lo de señora se refiere, por supuesto, a Kamala Harris, la responsable a su criterio de que el tráfico de la mañana esté pesado y lento. “Ayer me costó meterme hacia Boca del Monte, todas las calles estaban cerradas. Ya llegué tarde a la casa y eso que era domingo…Mi mujer me dijo que mejor no saliera, pero yo ahí de necio, tratando de conseguir unos centavos ¿Se fijó en las camionetas? Esas de seguro se las trajo de allá…quééé…esa gente no se arriesga…dicen que vino a ver lo de la seguridad…”.

“…Para este carro me prestó un mi hermano que se fue para los Estados hace como cinco años. Logró pasar todavía. No existía el relajo este de las caravanas y era más fácil…Lo que sí es que aún no tiene papeles y no se ha podido llevar a su familia…Pero manda plata y tiene trabajo…No como uno, aquí penando”. “¿Y usted no quiere irse?”, pregunto, mientras avanzamos casi a vuelta de rueda. “Sí ya me ofreció un cuate antes la pandemia. En ese tiempo quería 80 mil. Ahora ya va como por 120. Y qué hago yo, si con lo que saco de esto, apenas me da para darle de comer a los patojos, además hay que vestirlos…. ¿Vio qué elegante esa mujer, usted? Así deberían ser todos los presidentes ¿verdad? Además se mira estudiada. Muy seria ella…. Que le vaya muy bien, entonces, aquí el teléfono me marca 45…”