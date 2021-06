Una visita que podría tener profundas implicaciones

Hoy nos visita la vicepresidenta de Estados Unidos. Sea bienvenida y ojalá sus reuniones marquen un punto de partida nuevo en la relación entre nuestros países. Para nosotros, Estados Unidos representa la relación política más importante fuera de Centroamérica, donde viven un par de millones de guatemaltecos y de donde provienen uno de cada siete quetzales de nuestro Producto Interno Bruto –PIB–. Para ellos, la frontera sur del NAFTA y su interlocutor más válido del Triángulo Norte. Es una buena coyuntura para marcar una nueva cancha y definir estrategias ganar-ganar.

La agenda deberá incluir temas de interés bilateral, tales como: el control de la migración ilegal de guatemaltecos y la importancia de la regularización de los migrantes no documentados en Estados Unidos; la estrategia de cooperación en el combate del narcotráfico y del crimen organizado internacional; las relaciones comerciales entre el Triángulo Norte y Estados Unidos; la agenda de atracción de inversiones y las garantías legales de respeto a la inversión extranjera; entre los principales. También habrá espacio para los temas de carácter global como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, un apoyo político decidido al combate a la corrupción, la agenda ambiental y de cambio climático, acciones firmes que tiendan a fortalecer los derechos de grupos de población vulnerable y de la sociedad civil, y seguramente, un mayor énfasis en el combate de las causas estructurales que impiden una efectiva reducción de la pobreza en el país y que impulsan la migración ilegal.

Como siempre, la agenda puede enfocarse desde la creciente polarización ideológica del mundo moderno o desde una visión más de rumbo que de destino final, lo que significa enfocarse en compromisos concretos para avanzar en temas ganar-ganar y en acciones que fortalezcan más las relaciones. Siempre hay quienes gritarán soberanía y dirán que podemos sobrevivir sin esa relación positiva, a los que me permito recordarles lo que sucede en los países de Latinoamérica que han optado por esa ruta. No creo que Venezuela o Nicaragua sean opciones interesantes. Y China, no es una opción ni táctica ni estratégica. Nuestra mejor opción es una relación de respeto, compromiso y acción decidida con nuestro socio político y económico más importante.

Una agenda ganar-ganar pasa por promover que mediante más inversiones y mayor comercio se obtengan más oportunidades para los jóvenes y menores incentivos para emigrar. Impulsar mejores políticas de inversión social y combate de la pobreza extrema, avanzar en reformas políticas, impulsar el fortalecimiento de la justicia independiente y el combate a la corrupción, combatir coordinadamente el narcotráfico y el crimen organizado, y fortalecer la transparencia en los sectores público y privado son otros componentes fundamentales. Esta visita, bien manejada, podría tener profundas implicaciones en nuestro futuro.