La visita de Kamala

Hace unos días recibí la llamada de un amigo y reconocido periodista. Después de meses de no hablar, me llamaba para platicar sobre la llegada al país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Al parecer, varias net works acompañan la comitiva, cubriendo la visita y poniendo en contexto la razón de esta, los intercambios que se llevarán a cabo y las respectivas conclusiones. Para ello, los periodistas profundizarán en varios temas de la agenda económico-político-social con diversos integrantes de la sociedad guatemalteca en búsqueda de respuestas y posibles soluciones ante la desmesurada inmigración ilegal hacia Estados Unidos. La llamada del amigo mío, fue para preguntarme si estaba dispuesto a participar en las mencionadas entrevistas. Respondí que por supuesto que sí, sin embargo no estaba seguro de que lo que yo tengo que decir sea lo que ellos buscan.

El Gobierno de Estados Unidos, hoy liderado por el partido Demócrata, pretende abordar de frente el tema migratorio; atendiendo las causas que hacen que las personas migren ilegalmente hacia el norte. Este será un tema trascendental y capaz de definir las próximas elecciones de medio periodo en ese país. No atender el problema de manera efectiva, pudiese costarle la reelección al binomio presidencial y por ello que la agenda está siendo manejada por la propia vicepresidenta.

A corto plazo, poco o nada puede hacerse. Los nuestros son Estados fallidos que requieren refundarse desde los cimientos; los vehículos para realizarlo no existen. Ante la intensa crítica internacional y de diversos sectores en El Salvador, el presidente Nayib Bukele da señales de estar limpiando la mesa del pasado que caracteriza a los tres países del norte de Centroamérica. Sus formas riñen con la agenda estadounidense y, aunque pudiese ir en el camino correcto, para los americanos –fuera de sus fronteras–, el fin jamás justifica los medios cuando estos no son orquestados o dirigidos por ellos mismos. Bukele les hace ruido y les representa una incógnita. Honduras está desahuciado, considerado un narcoestado. Por ello, Guatemala será el escenario en donde se pretenda trazar la ruta para la región. Lamentablemente, acá no hay tierra fértil y con quienes tendrán que trabajar son, en gran medida, los responsables del porqué estamos como estamos. Llegar a la raíz de las causas de la inmigración ilegal supone tocar los intereses de quienes hoy no están dispuestos a que se les diga cómo deben hacerse las cosas; y están anuentes a llegar hasta las últimas consecuencias. El Gobierno de Estados Unidos debe estar dispuesto a hacer lo mismo, si pretende salir de esta triunfante, pues hasta el sol de hoy sus mensajes han sido ignorados. La solución no está en más inversión extranjera, programas de cooperación o más deuda. Bajo las condiciones actuales, ¿quién está dispuesto a invertir en estos países? ¿Los Odebrecht? La solución radica en la ley y nada más. Para ello, la mesa debe limpiarse, rescatando a quienes estén dispuestos a cambiar y dejando fuera de una vez por todas a los que no. Sin un Estado de derecho robusto, cualquier propuesta será lírica e irrisoria. Lo preocupante es que el Gobierno estadounidense lo sabe; lo que al parecer no sabe es cómo proceder.

Le recomendé al amigo mío que incluyera en la lista de entrevistas a doña Gloria González, una mujer indígena cuyo marido vive en Estados Unidos, madre de cuatro jóvenes y empresaria de San José Poaquil. Ella es el vivo retrato de los efectos que causa la inmigración hacia el norte. Este es el verdadero diagnóstico de nuestro país: escasez de oportunidades por la inoperancia de Estados totalmente cooptados por la corrupción que se mantienen a flote en total impunidad, con el apadrinamiento de a quienes la inoperancia les rinde frutos. Doña Gloria conoce de primera mano las causas y sus efectos y, aún así, es capaz de sobrevivir en un país que le ha negado todas las oportunidades para hacerlo. Conocer su historia, es conocer a la mayoría de guatemaltecos que se ven forzados a abandonar su tierra, sus sueños y a sus seres queridos. Tal vez al conocer su historia, exaltarla y ponerla en relieve sin filtros ni interlocutores, sin oenegés de por medio, sin agendas políticas, etcétera, dejaremos de seguir intentando diagnosticar un problema que está sobrediagnosticado y en búsqueda de una solución que también lo está.