Adiós Lilliane

A Lilliane no la conocí tanto como me habría gustado, pero con los pocos intercambios que tuvimos, puedo decir que la llegué a apreciar como un ser único de alma muy pura. Toda ella transpiraba dulzura y su sonrisa sabía abrazar. Tenía esa capacidad de no juzgar y ser una atenta y gran observadora de la realidad. Discreta y considerada. Elegantemente delicada, Lilliane adoptó como su forma de ser y estar en el mundo la de ser atenta, afable y sencilla. Siempre palabras amables y certeras para los otros y capacidad de reconocer la luz en cada persona.

De joven Lilliane salió a estudiar a Europa después de graduarse del colegio de La Asunción. Aquello le transformó la mirada y su percepción de la realidad. Acaso de ahí venía su gran amor y sensibilidad por el arte y cultura, de ahí que algo en ella estaba libre de conservadurismos barrocos y de esa manera muchas veces encorsetada de ciertos grupos de nuestra sociedad.

Junto a otras amigas fundaron Unitra, un centro de traducción. Ella era Directora de las áreas de Francés-Español, estudió High-School en Marymount, Nueva York, EE. UU. y obtuvo un diploma de Civilización Francesa de la Universidad La Sorbona en París. Aquí estudió antropología en la Universidad del Valle.

Intercambié con ella sobre la importancia de la conservación de la naturaleza, de cómo todo necesita un equilibrio. Entendía que el arte y la cultura son esenciales e imprescindibles para la transformación social.

La última vez que la vi pensé que quería platicarle más. Que compartíamos mucho más de lo que se podía nombrar. Luego llegó la pandemia y no se pudo. No logré despedirme ni decir cuánto la apreciaba y la admiraba por esa paz y sencillez amable que sembraba.

La muerte de Lilliane me interpela y me cuestiona. Me devuelve a las preguntas existenciales sobre la vida: qué es este territorio común y multidimensional que llamamos “vida”.

A la vez me hace cuestionar mis luchas. Lilliane fue un ejemplo vivo de que la transformación más profunda es la que podemos cultivar en los otros desde la alegría y el amor y desde la capacidad de entender y entrar en contacto con el infinito de los otros. Acaso porque lo suyo era la traducción era capaz de traducir las maneras de ser, ver, sentir de otros, para comprender sin juicio. Fue una mente más allá de los juicios que sabía ser y tener una atenta escucha. Es eso lo que quisiera poder transmitir a mis hijos; la capacidad de abrazar la vida y encontrar siempre la belleza y luz en la vida y en cada persona.

Gracias Lilliane por ese cariño, ternura y solidaridad que diste a tantos. Por la facultad para dar acompañamiento. Gracias por enseñarnos la importancia de no juzgar, sino entender. Que tu regreso hacia las estrellas sea ligero y alegre como tu corazón. Mis condolencias a toda su familia, en especial a Pedro, a su madre Telma, a sus hijas: Maripaz, María José, Andrea, a sus nietos y a todos sus amigos y quienes tuvimos la dicha de conocerla. Descansa en paz Lilliane, traductora de mucho más que palabras, maestra y aprendiz con mirada de sonrisa y de gratitud.