Remito a usted la presente aclaración a las notas publicadas el pasado domingo 30 de mayo de 2021, en la sección el elPeladero, bajo los títulos “La avanzada de Zury”; “Aprovechando a ritmo de conga” y “Círculo cerrado”, para que la misma se publique, en razón que los contenidos son totalmente falsos, infundados e irresponsables, evidenciando el desconocimiento de la organización de las instituciones del Estado, así como la carencia de una investigación adecuada, como a continuación se expresa:

Con relación a la nota de “La avanzada de Zury”, se me señala de ser operador menor de Zury Ríos y de manejar negocios en el Infom, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y en Guatel, con el viceministro Rodolfo Letona y Víctor Esquivel. Aclaro que no conozco a las personas con las que se me vincula y tampoco tengo relación con las instituciones mencionadas, en virtud que mi relación contractual con el Estado es de servicios profesionales bajo el renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”, debidamente regulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por consiguiente, lo señalado es totalmente falso.

Con relación a la nota de “Aprovechando a ritmo de conga”, se me señala de obtener regalías por negociaciones ilegales, así como haber contratado a Nery el Transa Ruano de subdirector administrativo para tener control de plazas fantasma, compras y cobrar en concepto de “coimas” un 20 por ciento por acciones irregulares. En ese orden, aclaro que no conocía a la persona mencionada y que mi contrato de servicios profesionales en la Dirección General de Aeronáutica Civil no genera regalías o “coimas” mucho menos por realizar acciones ilegales y mis términos de referencia no contemplan acciones de contratación de personal o de adquisiciones. Por consiguiente, lo señalado es totalmente falso.

Con relación a la nota de “Círculo cerrado”, se indica que me encargo que nadie vea lo que no conviene que vean, para que los socios de “licencia falsa” infiltren paquetes en el equipaje de turistas que viajan al “Norte”. Es importante aclarar, que la seguridad del equipaje está bajo la responsabilidad del Departamento de Fajas y Bandas de la Gerencia Aeroportuaria y los delegados de seguridad de cada línea aérea y el personal de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora. Por consiguiente, lo señalado es totalmente falso.