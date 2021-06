La propia responsabilidad por las tragedias de nuestra sociedad

En su temprana obra, Meditaciones del Quijote, el filósofo español José Ortega y Gasset lanza una incisiva intuición que subrayaba la necesidad de pensar y cambiar la España de su tiempo: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Esta frase vincula la ineludible relación entre la propia individualidad y el entorno dentro de la cual esta se sitúa. El vínculo entre el yo y la realidad vivida debe asumirse si se quiere transformar la propia situación.

Al hilo de la reflexión orteguiana, se entiende la manera en que los humanos contribuyen a generar las circunstancias que los oprimen. Surgen entonces preguntas que no son agradables porque en ellos se reflejan los rasgos que se critican en los otros, pero que no gusta reconocer en el propio ser. Como lo sabía Karl Jaspers, no se pueden afrontar situaciones límites –como la penuria inaceptable de este país– sin plantearse preguntas fundamentales.

Pero a poco que reflexionamos, se empieza a alzar la voz, a resistirse a que cualquier homúnculo encumbrado por el poder viole nuestra dignidad y las de los otros. Seres dignos no pueden ser rehenes voluntarios de seres sin escrúpulos.

En estos contextos, es necesario evaluar algunas cuestiones importantes, entre ellas, nuestra responsabilidad por una situación caótica que no viene desde afuera, sino desde las propias consecuencias previsibles de nuestra acción o falta de ella. No se puede evitar el desastre, si se reacciona con indiferencia o acomodamiento.

Las sociedades no acostumbradas a reflexionar sobre sus problemas caen y vuelven a caer en situaciones inaceptables. Este es un problema que se ha agravado con la estupidez inducida por las redes sociales que polarizan a partir de ideas simples e informaciones mutiladas. En consecuencia, no es válido quejarse sin pensar en la indiferencia o miedo que se adopta frente a las situaciones que afectan la existencia compartida.

El ya mencionado filósofo alemán Karl Jaspers, auténtico exponente de la decencia humana, proporcionaba una clave cuando trató de explicarse la responsabilidad de la sociedad alemana frente a la hecatombe nazi. Jaspers había sido apolítico durante un buen tiempo, aunque su creciente oposición a la dictadura ya lo había condenado a muerte con el régimen hitleriano –apenas lo salvó el final de la Segunda Guerra Mundial–. Con su proceder, Jaspers mostró que ante situaciones límites, el ser humano no tiene otra cosa que pensar y actuar en consecuencia.

En sus reflexiones sobre el tema, el noble pensador distinguió entre culpa y responsabilidad. Aunque en el sentido usual, no todos los miembros de la sociedad alemana fuesen culpables por las atrocidades del nazismo, se podía hablar, sin embargo, de una responsabilidad colectiva frente a un periodo tan oscuro. Pensando en nuestras circunstancias, puede que no seamos culpables de este desastre, pero es claro que compartimos responsabilidades en su continuidad.

El nudo de nuestra colaboración irreflexiva puede ser cortado por una acción política reflexiva y decidida. Salir de la abyecta situación actual demanda evitar la indiferencia y el miedo. Ante todo, debemos evitar hincarnos frente al poder de manera servil. Se debe adoptar una actitud de vigilancia ante las propias acciones. Las actitudes despreciables surgen de la falta de reflexión frente a la vida, la muerte, la injusticia, el sufrimiento y esos temas que no admiten respuestas complacientes.

Se debe actuar bajo una ética de la responsabilidad, la cual no presupone una perfección moral inexistente. Tal vez no encontremos solución a los problemas de la maldad del mundo, pero tampoco caeremos tan bajo como lo estamos haciendo ahora.

Los que no tienen poder, tienen la facultad de no plegarse a este sistema de ignominia. Ese es un gran poder: es el comienzo de la rebelión.