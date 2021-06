Kamala Harris, escuche estos planteamientos

Señora vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sea bienvenida a Guatemala. El guatemalteco es una persona trabajadora, amiga del libre mercado y del capitalismo. Sin embargo, ese guatemalteco fracasa en un país de mercantilismo y prebendas como el nuestro, por ello el 39 por ciento desea emigrar. En su país, ese guatemalteco migrante triunfa, visto por el monto de remesas que envían a sus parientes en Guatemala, que son mayores que todas nuestras exportaciones.

Guatemala tiene problemas coyunturales y estructurales. Los problemas coyunturales más graves son la desnutrición y la falta de vacunas contra el COVID-19. El 58 por ciento de los migrantes dicen que salen de este país por la falta o escasez de alimentos. Según la FAO, “alrededor de siete millones de personas no cuentan con una alimentación adecuada”. (El país tiene alrededor de 17 millones de habitantes). El pasado 17 de abril, un matutino reveló que cinco niños habían fallecido por desnutrición aguda. El hambre cada día ha ganado volumen por el cambio climático. Ustedes pueden venir generosamente a realizar lo que no hace el gobierno: dar el pescado. Pero no podrán hacerlo de forma permanente. El pasado 15 de mayo, el diario Prensa Libre reportó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación recortó millones de quetzales a los programas de Agricultura Familiar y de Apoyo a la Productividad y Competencia Agropecuaria e Hidrobiológica, para destinar esos fondos a aumentar la burocracia.

En cuanto a los problemas estructurales, señalo que el Estado de Guatemala necesita una reforma extensa y profunda, porque ha sido modelado para favorecer la ineficiencia, la corrupción, el narcotráfico, bajo una apariencia de legalidad nacional e internacional. A diferencia de Estados Unidos, aquí las plazas de trabajo en el Estado no se dan por oposición o mérito, sino por amistad o pertenencia al partido político gobernante. Los ascensos se realizan a dedo, no por meritocracia. ¡Los sindicatos en el Estado son cómplices de ello!

Según el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso de la República, los trabajadores tienen cada año un aumento salarial del diez por ciento y no pueden ser despedidos. La inflación anual del país es siempre menor que el cinco por ciento. En los tres primeros meses del año, el Organismo Ejecutivo erogó Q1.63 millardos en bonos adicionales (regalos a la burocracia). El presidente de Guatemala es el mejor pagado de toda Latinoamérica. No obstante tenemos un Estado mal administrado; con grasa y sin músculo. Nuestro gobernante no supo ni si quiera comprar bien y a tiempo las vacunas del COVID-19 de las que hoy estamos urgidos. Usted, que viene de un país de mayor decencia pública, quizá se asombre si le cuento que aquí cerca del 24 por ciento de las plazas del Estado son fantasmas, es decir de personas que cobran y no van a trabajar. Aquí una forma rápida de enriquecimiento es ser nombrado asesor. Según el Banco Mundial, cerca del 25 por ciento del Presupuesto de gastos del Estado es opaco. El 40 por ciento del gasto estatal se da sin licitación ni concurso. En los puertos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no tiene acceso a la mayor parte de las cámaras de video instaladas en esos lugares. ¡No interesa! Así, el contrabando y defraudación aduanera alcanzan cerca de un 3.5 por ciento del PIB. Para realizar obra pública hay que pagar peaje (dar coimas), lo que luego se traduce en una obra de baja calidad y duración. Cada administración pública crea muchos grandes millonarios que, de no tener un centavo al entrar al gobierno, salen de él convertidos en criadores de caballos de raza; otros con yates, aviones y helicópteros. Si usted no le da prioridad número uno al combate a la corrupción, fracasará en su misión. No puede echar vino nuevo en odres viejos.

La reforma del Estado pasa por el Organismo Judicial, porque aquí jueces y magistrados dicen que para los amigos la impunidad y para los enemigos la Ley, si es necesario aplicada en forma retorcida.

Con esta reforma del Estado, el dinero producto de la tributación de las empresas, que gracias a su intervención se asienten próximamente en el país, irá al desarrollo y no a los bolsillos de los funcionarios, como ocurre ahora.

También le cuento que aquí todos los canales de la televisión abierta están al servicio de los gobernantes. La dueña de algunos de ellos, que radica en Estados Unidos, por corrupta tiene orden de captura internacional, pero su gobierno no la detiene ni la extradita, lo cual desalienta aquí la lucha contra la impunidad. Por el cerco del gobierno, la prensa independiente tiene su labor financiera cuesta arriba. ¡El gobierno quiere acabar con la prensa independiente!

El narcotráfico es un flagelo que compartimos. Nueve de cada diez kilos de cocaína incautada en Estados Unidos pasa por Guatemala. Inicialmente, nuestro país era solo un lugar de tránsito, pero ahora ha empezado su propia producción para consumo y exportación. Con todo el oro del mundo, los narcotraficantes hacen ganar, en “elecciones libres”, a candidatos a alcaldes de los municipios fronterizos y de las rutas del movimiento de la droga. También han sufragado campañas de candidatos a diputado y Presidente. Hace algunas semanas, el Tribunal Supremo Electoral permitió que los partidos políticos manejen dinero en efectivo, ya no solo por medio de cuenta bancaria, lo cual disminuye aún más la poca transparencia electoral que existe. Es público que el Presidente del Tribunal Supremo Electoral y un magistrado del ente, para acceder al cargo presentaron grados académicos que no tenían en ese momento. Y lo hicieron bajo juramento. ¡No siendo personas idóneas, sino perjuros, velarán por la pulcritud de las elecciones! Tanta impunidad no tiene ni pies ni cabeza.

La migración irregular, que aumentó en este gobierno, solo terminará el día que dupliquemos nuestros PIB per cápita, siempre que la nueva bonanza fluya a los sectores más pobres. Esto no está a la vuelta de la esquina. La tarea no es fácil. Le deseo suerte y sabiduría. Sea bienvenida a este país de realismo mágico.

