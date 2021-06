Doctor Guido Amílcar Orozco Durán: “in memoriam” (V parte y final)

Rubén Posadas nos relata sus últimas comunicaciones con nuestro recordado y querido amigo: “Tendría que utilizar mucho de tu tiempo y no daría para que alcance una columna para hablar de Guido, la última comunicación con nosotros fue que debíamos de cuidarnos pues esta pandemia era peligrosa, que varios de sus amigos habían perdido la vida atendiendo enfermos con COVID-19, y luego él es infectado y pierde su última pelea, como la perderemos todos lo que hemos peleado y convivido con ella, siempre se vengará de nosotros, por arrancarle vidas que siempre quiere llevarse, a pesar de ser un excelente peleador, no pudo, su amor por las artes marciales, le permitió ser el médico del equipo brasileño de karate, viaja con ellos y los asesoraba en medicina y estoy seguro en técnicas de combate, ya que fue bueno, incluso puso muy en alto el nombre de Guatemala internacionalmente”. Gracias al ingeniero Edwin Bracamonte me enteré de la triste noticia del fallecimiento de Guido por COVID-19, que se ha llevado a varios de nuestros amigos y compañeros y le brindé mis condolencias a su hermano Sergio y a toda su familia, a quien le ofrecí estas letras de remembranza. Finalmente, Rubén me dice: “Con mucha nostalgia escribo esto ‘Guayo’, espero te sirva, nunca pensé que Guido se nos fuera tan rápido, si algún día vuelvo a São Paulo iré a su casa para recordarlo y platicar con Eliane y su hijos. Si esto algún día se hace público, lamento la partida de nuestro amigo, mis condolencias a su familia, en especial a su hermano Tácito, al karate nacional que pierde uno de sus mejores hijos, y a toda la ‘turma’ –grupo– de São Paulo que con seguridad lo recuerdan”. Y por último falta la fina sensibilidad de una mujer muy admirada por todos nosotros sus amigos, la Dra. Ileana Pinto de Posadas, quien escribió: “Guido fue para mí un amigo afable, alegre, servicial, sensible y sobre todo, humano. A pesar de la distancia siempre tuvo y tendrá un lugar en mi corazón. Tanto lamento su partida prematura”. Por último, un ‘flashback’ me viene a la memoria. Rememoro una fotografía que fue tomada en el austero comedor y sala de mi apartamento en São Paulo, que quedaba en la Rua Nicolau Pereira Lima, barrio ubicado, a escasas cuadras del famoso Instituto Butantá, que fabrica la vacuna CoronaVac en la actualidad y que se localiza en la parte de la finca en la que queda el campus central de la Universidad de São Paulo. Reveo, en la foto, el cuadro que hice con una tela típica de nuestro país. Me acompañan, yo todavía con cabello relativamente frondoso, Guido, Iliana Pinto de Posadas y Ana Lucía, niña, ahora psicóloga, casada y madre de dos niños preciosos. Guido Amílcar Orozco Durán fue médico y cirujano, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también de posgrado en el INCAP y en la Universidad de São Paulo, República Federativa del Brasil. Nació en la ciudad de Guatemala el 27 de enero de 1945 y falleció de COVID-19 en la ciudad de São Paulo, Brasil, el 27 de febrero de 2021. ‘“Vá em paz”, prezado e querido amigo, doutor Guido. Até mais”.’

Doctor Guido Amílcar Orozco Durán