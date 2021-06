25 años de “prórroga” (parte II) ¡¡¡Y la vergüenza de la izquierda!!!

Nos referimos al Acuerdo Gubernativo 17-2020, Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga. Seguimos observando cómo directivos de organizaciones, gremiales, asociaciones, municipalidades, Anam, diputados de partidos como Winaq, etcétera, solicitan la derogación del Acuerdo Gubernativo.

Es vergonzoso ver a personajes en cargos públicos de poder, que “supuestamente” tienen un nivel de formación y educación dignos de ejercer sus cargos con responsabilidad y compromiso social. ¿Dónde quedó la justicia?, ¿dónde quedó la Ley?, ¿dónde quedó la representación de un Estado en vías de desarrollo…?

Seguimos insistiendo que los poderes del Estado están para ejercer la Ley y hacer que se cumpla, y que su función principal es velar por la seguridad e integridad de todos los habitantes de la nación. Y ahora observamos en los medios el siguiente enunciado: “Por su parte los representantes de transportistas manifestaron su descontento y oposición al Acuerdo Gubernativo 17-2020, debido a que por la pandemia no tienen las posibilidades económicas de realizar el pago de la póliza, por lo cual solicitan que sea derogado”.

Por consiguiente, la sala legislativa, manifestó su apoyo a las gremiales de transportistas e indicaron que realizarán su labor de intermediación para que se busque la derogación del acuerdo, o una modificación que beneficie a los transportistas, sin olvidar el derecho del seguro de los pasajeros.

¿“Cómo es posible que se ponga como prioridad intereses de negocio de un grupo”? ¿Acaso no es más importante la vida y derecho a la vida de más de 17 millones de personas…? ¿Qué pasa con las posibilidades económicas de las víctimas? Las 18 mil víctimas en seis meses a Q3 mil 600 millones desde la última prórroga de la ejecución del Acuerdo Gubernativo. A los transportistas les beneficia cancelar el seguro, ¿¿¿y a las víctimas…???

Si lo vemos como negocio, la pandemia afectó las economías de todos, pero eso no quiere decir que no se apliquen las leyes como deben ser, siempre estará encima de todo como prioridad, la vida y el derecho a la vida. Y a todos nos ha afectado, entonces debemos ser responsables y austeros en el gasto, no por ello seguir en prórroga o derogar un Acuerdo Gubernativo de vital importancia en todo país civilizado.

El costo por el seguro en el transporte de pasajeros, carga y taxis es mínimo, si hablamos de porcentajes son muy manejables –Q7 de incremento mensual por un taxi, Q4 al mes por un Tuk Tuk–, comparado con el terrible impacto de matar o dejar lisiados, mutilados o incapacitadas a muchas personas. Además, sería una bajeza que busquen subirle al pasaje.

En todos los países del mundo existe el seguro obligatorio, y en ninguno lo cancelaron por el COVID-19, no es posible que seamos en Guatemala la excepción, ¿o acaso somos tan primitivos, tan salvajes, tan atrasados, tan subdesarrollados…? La Ley no se negocia, y menos cuando el bien común, y los derechos a la vida y la salud están en entredicho.