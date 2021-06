En la antesala de su visita, señora Vicepresidenta

Señora Vicepresidenta: Su próxima visita a Guatemala es esperada con especial expectativa. Para unos, es la oportunidad esperada por largo tiempo para que sus mensajes y decisiones (posteriores al viaje) sirvan para, al menos, poner alto a la embestida que pretende terminar de limpiar la cancha para seguir, viento en popa, con sus fechorías. Para otros, su estadía serviría para convalidar el momento actual, legitimar el proceso, convertir el respaldo en “licencia para continuar”.

En las últimas semanas, y en especial, a partir del anuncio oficial de su visita a México y Guatemala, la arremetida de los poderes se ha hecho más evidente. Tal parece que la visita es considerada por estos actores como un desafío: que sepa a qué terreno viene, las reglas las imponemos nosotros. Ella vendrá a decir misa, le diremos que sí, pero al final de cuentas todo seguirá igual o mejor. O mejor, si los mensajes solo se dan en tono diplomático, lo cual es indicativo de respaldo tácito.

Contrario a sus reiterados mensajes, señora Vicepresidenta, y la de diversos funcionarios de su Gobierno, aquí el terreno está notablemente minado. Si está buscando aliados para que se comprometan activamente en favor de la gobernanza, como requisito imprescindible para la deseable estabilidad que EE. UU. espera de esta parte del continente americano, por acá no hay opciones. Cuidado y cae en la trampa de creer que este país va en el camino esperado para optar a ser socio. No olvide que las partituras pueden adecuarse a diferentes compases. Hoy, entre Nicaragua y Guatemala no hay notables diferencias; tampoco crea que la situación en Honduras es de mayor alarma que por estos lares. Aquí llevamos un ritmo diferente, las piezas se han amoldado mejor; pero el resultado es el mismo.

La Corte de Constitucionalidad ha puesto en marcha el botón de la reversa; con lo cual el desarme político e institucional se consagra. Con ello, el alineamiento y subordinación institucional adquirió fuerza y cohesión. El órgano electoral, clave para el fortalecimiento de los procesos democráticos, está en manos de una cohorte de magistrados con diversos cuestionamientos y desde ayer presidida por una persona que falsificó documentos académicos para acceder al cargo. De esta forma, se garantiza la continuidad de las perversiones en el siguiente periodo. El Congreso es el espacio para la formalización de estas turbias negociaciones. Como ejemplo, las recientes reformas a la Ley de Contrataciones. El veto presidencial recientemente anunciado, solo es un mecanismo para focalizar los incentivos, pervertir más el erario público y lograr alianzas para el mantenimiento en el poder. Esta es una mínima muestra del panorama que encontrará.

Si el principal engranaje para encauzar la viabilidad del país y dar respiro a la migración irregular es la corrupción, la mala noticia, señora Vicepresidenta, es que esa condición está lejos de controlarse. Semana tras semana se hacen públicos diversos hallazgos que vinculan a funcionarios de alto nivel. Es obvio que las estructuras siguen incrustadas en la administración pública, y de hecho, la determinan.

Es fundamental, Vicepresidenta Harris, que su visita no legitime esta lógica en ascenso. Usted no trae una varita mágica, pero sí la suficiente autoridad que permita dar fuertes giros de timón para la recomposición del país que representa la punta de lanza de la geopolítica en la frontera sur de EE. UU.