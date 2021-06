Diez mandamientos para evitar la corrupción

El último informe de Transparencia Internacional recoge los efectos de la pandemia sobre el Índice de Corrupción en los distintos países del mundo en el informe 2020 presentado ya en este año 2021. En América, la calificación promedio es de 43 puntos sobre cien, lo que indica que se enfrentan grandes desafíos para tener mayor transparencia en diversos países del continente. Los países de mejor calificación en dicho índice son Canadá y Uruguay, mientras que los ubicados en las peores posiciones incluyen a Haití, Venezuela, Nicaragua.

Guatemala se encuentra entre el grupo de países de América que denotan un retroceso, habiéndose reducido su calificación en ocho puntos, para situarse en 25 puntos. Estamos muy por debajo del promedio regional y muy por debajo de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que tiene en dicho reporte una nota de 67 puntos, muy por encima de la que obtuvo nuestro país, aunque es menor a las calificaciones que lograron en años anteriores.

Ante esta preocupante calificación debemos tomar medidas, pues no se trata solamente de un índice más. Se trata de la calidad de vida y del clima de negocios que a su vez promueve las inversiones o las desmotiva, según sea considerado por los empresarios e inversionistas. Las corporaciones extranjeras y multinacionales cuentan con estrictos códigos de ética, que les limitan sus operaciones en países con altos grados de corrupción. Por lo que, al final de cuentas, prefieren irse a ubicar a países donde hay menos problemas de corrupción. Ello hace que debamos reflexionar y tomar medidas urgentes para reducir significativamente las prácticas inmorales y corruptas dentro del Gobierno.

Los ámbitos donde deben tomarse medidas incluyen a los tres Organismos del Estado. En el Ejecutivo hay ministerios más propicios a la corrupción, siendo el Ministerio de Desarrollo y el de Comunicaciones en los que se han reportado más casos de clientelismo, coimas por obras que se ejecutan, sobreprecios, entre otras. En el Legislativo se han conocido malas prácticas en la gestión, como la existencia de plazas fantasma, nepotismo y es ‘vox populi’ que algunas leyes se logran aprobar si a cambio hay algún beneficio “tangible” para los legisladores que apoyan su aprobación.

Es necesario pues incorporar medidas para reducir y eliminar la corrupción. Se proponen los diez mandamientos anticorrupción que a continuación se indican: 1. No realizarás contrataciones clientelares. 2. No al pago de favores políticos. 3. No se ejecutarán obras públicas con sobreprecio o reducción de calidad que se traducen en coimas para los funcionarios. 4. No se harán licitaciones manipuladas. 5. Respetarás las normas de transparencia en las compras públicas. 6. Se reducirá el número de empleados públicos a los estrictamente necesarios. 7. Rendirás cuentas cabales y publicarás informes periódicos. 8. Contratarás los servicios más adecuados en procesos transparentes. 9. Evitarás dar empleo a familiares y amigos. 10. Castigarás al funcionario que malverse fondos.