¡Ya es hora!

Guatemala se encuentra en una encrucijada, donde hemos dejado hacer lo que les ha venido en gana a todos los actores de la vida pública, llámense políticos desde el que tiene el chasis torcido hasta el más raso empleado público (con las excepciones de ley), sindicalistas, muchos empresarios, alcaldes, consejos municipales y paro de nombrar, han y siguen robando a ciencia y paciencia de nosotros, tomaron ya las cortes, el MP, la Contraloría, el TSE, próximamente el IGSS, somos un pueblo sin ánimo ya de pelear, producto de la violencia con la que han sido tratadas las manifestaciones pacíficas, gente que perdió órganos vitales producto de esa violencia y que nunca se llegó a esclarecer nada, menos a un castigo ejemplar a los actores de esas agresiones, los dipucacos protegiendo al Ministro de Gobernación y nosotros… callados…

El asunto es que todos los que están en el Gobierno, en cualquiera de los poderes, creen ser ellos la solución, ¡no se dan cuenta que son ellos mismos el grave problema!, hay que apartarlos, porque de otra manera no se harán a un lado, están como garrapatas minando la última gota de sangre de su víctima y esta… Tranquila, viendo como le quitan la vida.

Debemos tomar el ejemplo de Perú y Chile y ahora Colombia, que con manifestaciones pacíficas o no, se logró hacer entender a esa manada de lobos hambrientos a ceder, a entender que es el pueblo el dueño del poder y no esa camada de millonarios nuevos que se han enriquecido con el hambre del pueblo.

Ninguno protesta por las decenas de niños desnutridos que mueren a diario, de los miles que hay en el país, ¿hemos pensado en el enorme daño a la niñez empobrecida, con dos años perdidos en la ya raquítica educación?, pues creo que no, o muy pocos y ¿por qué? ¡Porque no nos importa! Porque es más cómodo estar sin hacer nada, por comodidad o cobardía somos cómplices de la desgracia y desesperación de mucha gente, ahh… Pero aquel que dijo que no quería ser recordado como un hijo de prostituta más, ¡sigue engordando como un cerdo más! ¿Y nosotros?… Pagando su comida, tragos, lujos, viajes y más… Es hora ya de que todos esos, coman MIASMA!! Sí, eso, es lo que merecen por ser lo que son, así que ya es hora, ¿no cree?