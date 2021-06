¿Aliviar la pobreza o promover el desarrollo?

“No preguntes qué puede hacer Kamala por tu país, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. Esta modificación de la famosa frase del presidente Kennedy ayuda a poner en perspectiva el reto que tienen estos países por delante en materia de migración. Así como la frase original de Kennedy iba dirigida a todos los ciudadanos de aquel país que no pasaban de criticar al sistema y que esperaban que todo cambiara sin hacer ningún esfuerzo, la modificación en cuestión viene como anillo al dedo para todos aquellos que ven en la visita de la señora Harris una especie de “tabla salvadora” para la región. Pretender que la administración de Biden resuelva “de raíz” este problema resulta irrisorio: para principiar, porque no le corresponde; segundo, porque la dimensión del problema requiere un abordaje tan amplio, profundo y prolongado en el tiempo que supera con creces lo que el gobierno de Biden, incluso si reeligiera en el poder, podría hacer por un país como Guatemala; tercero, tal como lo demuestra la experiencia reciente en Afganistán, entre otros casos, tampoco es el caso que las agencias de desarrollo internacional de dicho Gobierno tengan clara la fórmula mágica para promover el desarrollo y la paz firme y duradera en los países; y, cuarto, porque la cantidad de recursos que están ofreciendo tampoco es una suma exorbitante que realmente pueda hacer una diferencia.

Si bien, cínicamente hablando, podría reclamarse al Gobierno estadounidense que se necesita que “pongan su dinero en donde está su discurso” (el viejo adagio inglés de “put one’s money where one’s mouth is”), también resultaría válido que ellos reclamaran que estos pueblos deben aprender a cómo “rascarse con sus propias uñas”. Dicho de otra forma, US$4 millardos resultan insuficientes para hacer frente a las necesidades prioritarias en materia de infraestructura física, inversión productiva y mejores servicios públicos. Razón por la cual cada uno de los países de la región deben tener claro que el reto en términos de desarrollo económico sigue siendo el mismo, con o sin el referido apoyo del Gobierno estadounidense. Con el ánimo de perder de vista que el reto en términos de desarrollo económico y social para la región sigue siendo el mismo de siempre, tal vez resultaría más beneficioso hacer de cuenta que no existe tal promesa de ayuda por parte del Gobierno estadounidense. Para bien o para mal, el referido plan de apoyo no pasa de ser, en el mejor de los casos, una iniciativa para aliviar los peores síntomas de la pobreza y la inseguridad en la región y, en el peor de los casos, un poderoso distractor respecto de de las urgentes necesidades de desarrollo en estos países.