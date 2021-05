Construir más que encontrar

Hace algunas semanas en este espacio publiqué una nota titulada ‘Encontrar o Crear’, en ella explicaba parte de las ideas de Dave Isay, fundador de Story Corps, quien plantea que “Encontrar su propósito de vida no es algo pasivo, en otras palabras, uno no solo encuentra su llamado, uno pelea por él”. Isay acá se refiere a que hay que pelear por construirlo mucho más que por encontrarlo.

La pasión por una actividad no solo no se encuentra, sino que además es permutable en el tiempo. Terri Trespicio presenta una muy clara analogía: “La pasión son los maderos que crean fuego al frotarlos”. Me parece adecuada porque los palos se consumirán en el fuego que crearon y, además, un set nuevo de palillos tendrá la misma capacidad de generar un nuevo fuego. La vida es cambiante, la capacidad de reinventarse a lo largo del camino es la medida en que lograremos mantenernos vigentes y relevantes.

Una de las peores falencias de la idea que avanza la noción de que la pasión se encuentra está precisamente en la forma de plantear cómo se origina todo el asunto. Bajo la concepción que llama a encontrar una actividad que nos apasione cabe la creencia de que al dar con esta tan ansiada actividad seremos muy buenos, prácticamente naturales, para realizarlas y esto dista mucho de la realidad.

Las personas que han encontrado una actividad por la que sienten emociones profundas lo han hecho al exponerse a diferentes experiencias, y al encontrar una que les llama la atención han trabajado durísimo para volverse buenas en ella. El gusto por ejecutarlas es lo que las mantiene trabajando arduamente para perfeccionar las técnicas necesarias.

Paul O´Keefe, profesor de Psicología en Yale, lo pone de esta forma:” la gente supone que sus propios intereses o pasiones necesitan simplemente ser encontradas o reveladas y que una vez reveladas las hallarán en una forma completamente desarrollada, lo cual es absurdo.”

El Dr. O´Keefe es parte de un equipo que publicó un estudio que examinó dos diferentes teorías de interés y cómo ellas impactan a diferentes tipos de personas (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30188804). La primera teoría, la fija, presupone que nuestros intereses son relativamente fijos y no experimentan cambios mientras que la otra, la teoría de crecimiento, sugiere que nuestros intereses son desarrollados en el tiempo y no son necesariamente innatos a nuestra personalidad.

El resultado del estudio encontró que las personas que se desenvuelven bajo una visión fija de intereses son menos propensas a anticipar dificultades al desarrollar nuevos intereses y pierden interés en nuevas actividades más rápido que las personas que favorecen la teoría del crecimiento.

Para ser realmente buenos en cualquier actividad, sin embargo, debemos saber cómo lidiar con las dificultades del proceso de aprendizaje. Mientras mejores nos volvemos más disfrutamos de una actividad específica. El Dr. O´Keffe plantea que es necesario entender esta naturaleza de desarrollo para comprender que las pasiones se ejecutan más de lo que se encuentran.