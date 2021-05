Qué está pasando en el mundo (quinta parte: El Salvador)

En nuestra zona el país más pequeño es “El Salvador” y hoy está en la mira del mundo, gracias a su presidente Nayib Bukele un milenial, que con su partido “Nuevas Ideas” sepultó a los partidos tradicionales Arena y FMLN, llevando su popularidad a un 94 por ciento. Al tener el poder político total surgen varias interrogantes. ¿Se convertirá Bukele en un dictador afiliado al “socialismo del siglo XXI”? ¿Tomará Bukele la ruta pro capitalismo, como lo hizo Augusto Pinochet en Chile? ¿Se convertirá en un estadista tropical creando una “Tercera Vía” latinoamericana? Mientras se despejan las incógnitas de qué sucederá en El Salvador, el Presidente da golpes de efecto que logran mantener su popularidad al alza, no solo en su país sino en los vecinos, y que además concita a las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, Rusia y China, a donde viajó y en un día logró US$500 millones y muchas cosas más.

El fenómeno es interesante porque en Centroamérica líderes de ese “calibre”, que despierten interés y nerviosismo internacional, no los hay desde el siglo pasado con Arévalo en Guatemala o Figueres en Costa Rica. Bukele mantiene una gran popularidad en su país y genera simpatías en sus vecinos Guatemala y Honduras. No voy a calificarlo de populista o de estadista, solo planteo el fenómeno que tiene a su país y a la región con expectativas de lo que sucederá. Ahora veamos algunas de las razones de su popularidad. Primero, Bukele no se agacha sumiso cual lacayo ante los líderes de las grandes potencias mundiales, él los trata de igual a igual. En marzo de este año dijo: ‘“Si Estados Unidos quiere abordar seriamente la inmigración en la frontera sur, realmente debería abandonar el concepto del Triángulo Norte y comenzar a trabajar con sus socios de todos los tiempos para impulsar las soluciones probadas” y agregó “…un plan reciclado en 2014 no funcionará ahora”.’

En su país estas declaraciones provocaron voces reclamando sacar al país del Triángulo Norte. El pasado 7 de abril rechazó reunirse con Ricardo Zúñiga, “Enviado especial para el Triángulo Norte”. No dio razones, fue un desplante al funcionario de más alto nivel enviado por Biden; eso gustó en Centroamérica.

Segundo, el buen manejo de la crisis del COVID-19. Construyó el hospital más grande de Centroamérica, instaló múltiples centros de vacunación y además donó vacunas a Honduras.

Tercero, tras una agresión de Maduro, desde La Habana, Bukele contestó muy firme asegurando que ha hablado con Guaidó, presidente de Venezuela, de quien recibirá al nuevo embajador. En otras declaraciones dijo: ‘“…qué ganamos con atacar a Estados Unidos si tenemos tres millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, si nuestra moneda es el dólar, y la mayoría de las exportaciones van para allá…”.’

Cuarto, con declaraciones como: ‘“A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar… Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, gana admiración y respeto. En una reunión con el cuerpo diplomático dijo: ‘“…ustedes hicieron sus países, déjennos hacer el nuestro”.’