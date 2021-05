Pasa de todo, pero no pasa nada

No me cansaré de decir que somos una ciudadanía indolente, apática y conformista y lo probaré diciendo: “El corrupto alcahuete del sistema de elecciones controladas que se denomina TSE, decide, porque así le ronca la gana, hacer a escondidas de la ciudadanía, las actas de sus sesiones, las auditorías de los partidos políticos de chiquero; y todo lo que le ha parecido bien que debe quedar oculto de la opinión pública; incluyendo la contratación de asesores, funcionarios y gamberros, en particular parientes de políticos sin chamba, de magistrados del TSE, de deshonestos comprobados y por comprobar. La constitución vale…”.

El chiquero de la novena avenida embarra más el piso y nos restriega en la cara que es fiel y eficiente usuario del sistema de corrupción que vivimos y nos estampa en la cara una reforma a la Ley de Compras que facilita la corrupción y la escogencia a dedo de los proveedores del Estado.

Los reporteros de ‘elPeriódico’, acuciosos representantes de la auditoría civil, presentan sendos informes con pelos y señales de actos de corrupción en la adjudicación de compras y obras a financistas de partidos políticos y sus parientes, de funcionarios electos y sus parientes; mientras el contralor de Cuentas y todo su aparato de cómplices y edecanes, se abstiene, por incapacidad o contubernio, de ejercer el papel que la Ley le obliga a desempeñar. Le vale.

Dependiendo de la noche que haya pasado o dónde le alumbró el sol, el Presidente decide cuándo y a qué hora le va a hacer la vida a cuadros a la población que labora en restaurantes, bares, hoteles, comedores etcétera. Dizque para protegernos; le vale que la comida se eche a perder, que al personal le quiten su trabajo, que los novios no se puedan casar; pero logra el objetivo: meternos miedo a manifestar. Todo por el pésimo manejo de la pandemia y el retraso en la inversión en hospitales y vacunas. Aguántense, me vale.

Mientras tanto, la oposición en el chiquero de la novena avenida sigue valiendo. Los partidos políticos que se integran al lado opuesto del desgobierno oficial, no abren la boca a tiempo que estamos de que se reforme profundamente la Ley Electoral y de PartidosPolíticos, de acuerdo a las exigencias de la Plaza en el año 2015. Tampoco los supuestos dirigentes de estos partidos se unen en una plataforma que convoque a la población a manifestarse en contra de este drama político que llora sangre.

Acuso a la juventud de querer hacer oposición y rebelarse únicamente por redes sociales, le dan “me gusta” y creen que ya hicieron patria; a los viejos mis compañeros les digo que no podemos seguir siendo comparsas, dejar hacer y dejar pasar; somos los que mantenemos a todos los corruptos que dirigen el Estado a su sabor y antojo. Los elegimos nosotros, debemos controlarlos nosotros. Convoquémonos en la Plaza.