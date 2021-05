El transhumanismo y el poshumanismo, dos nuevas cosmovisiones

El humanismo es la cosmovisión que surgió en Europa durante el Renacimiento y que en los siguientes cinco siglos se extendió por todo el mundo. Sin embargo, parece que su relevancia filosófica y social ya se agotó. Hoy estamos siendo testigos del nacimiento de dos nuevas cosmovisiones, el transhumanismo y el poshumanismo.

Ambas visiones consideran que el hombre y la humanidad son solo una etapa transitoria en el desarrollo evolutivo del cosmos, un proceso que se inició en el llamado “Big Bang” hace unos 13 mil 800 millones de años (el punto Aleph א) para culminar en el lejano futuro en lo que el jesuita Pierre Teilhard de Chardin llamó el punto Omega Ω, un estado en el que todo el universo habrá adquirido plena conciencia de sí mismo y será capaz de sostener su propia existencia eternamente, fuera del tiempo. Este parece ser un proceso endógeno del universo en el cual algo se está autoconstruyendo, un proceso en el que el hombre no solo es la primera manifestación natural de la conciencia encarnada en el mundo, sino que es un ser activo colaborando en la evolución cósmica que culminaría en lo que llamamos Dios. Así, quienes se adhieren conscientemente a estas dos ‘weltanschauungen’ no pueden ser simplemente espectadores pasivos del cambio, sino que deben ser agentes activos y responsables del avance del gran proceso cósmico ya que no hay nada escrito, paradójicamente el propio gran proceso evolutivo del cosmos parece ser puramente contingente de la actividad de sus productos.

Para Teilhard de Chardin, todo lo existente tiene una “ansia de unidad” que se puede observar desde las partículas más elementales quienes de inmediato buscan asociarse con otras para formar unidades mayores y más complejas. Teilhard de Chardin caracteriza esa tendencia como “amor”, otros la han explicado como resultado de las fuerzas de atracción física, de la estructura inherente de la geometría del espacio, de las diversas frecuencias de las vibraciones de las cuerdas en la “teoría de cuerdas”, y en el hombre toda la gama de mitos y teorías que los teólogos, filósofos y científicos han elaborado durante milenios para darle un sentido al vasto y complejo universo que los humanos estamos descubriendo todos los días.

El increíble y cada vez más acelerado avance de las ciencias y las tecnologías en los últimos 150 años ha promovido el surgimiento de estas dos nuevas concepciones que consideran que ni la visión teocéntrica ni la humanista son suficientes para explicar el mundo ni nuestra posición dentro de la gran historia cósmica. Así por ejemplo el transhumanismo puede definirse como un movimiento filosófico y político, cuyos proponentes defienden y predicen el mejoramiento de la condición humana mediante el desarrollo y la difusión de tecnologías avanzadas capaces de mejorar en gran medida la longevidad, el estado de ánimo y las capacidades cognitivas de los ‘Homo sapiens’.

Por su parte, el discurso post humanista busca abrir espacios para examinar qué significa realmente ser humano y cuestionar críticamente el concepto de “lo humano” a la luz de los contextos culturales e históricos actuales en los cuales todo es puramente información existiendo la posibilidad tecnológica de fusionarnos con las máquinas inteligentes para dar paso a la nueva especie de los cíborgs. Sin duda, el futuro nos presenta grandes retos y unas excitantes oportunidades.