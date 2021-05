El camino hacia la esclavitud (parte II)

Hace dos semanas expuse que con acciones violentas cientos de personas pretenden adueñarse de las propiedades agrícolas legalmente inscritas, argumentando derechos ancestrales que no existen.

El área hoy ocupada por nuestro país estaba prácticamente vacía en el siglo XVI, ya que la nación maya con diez millones de habitantes había desaparecido, si no lo quiere creer, dese una vuelta por el área que ocupaban, inclusive en el estado mexicano de Yucatán.

Sin embargo, si hablamos de derechos sobre terrenos ocupados por antepasados, haciendo justicia en esos términos, a esos bienes tendríamos derechos todos los que por nuestras venas corre sangre de los habitantes precolombinos de América.

Un país civilizado tiene leyes que definen los derechos y obligaciones en las relaciones entre sus habitantes, destacando actualmente en las constituciones y sus leyes, siendo sumamente grave cuando una población pierde el respeto a las mismas, porque ello llevaría a tener una nación donde no habría respeto entre sus habitantes, surgiendo para poner orden gobiernos dictatoriales. Al ver las organizaciones existentes que promueven esos movimientos es evidente que buscan imponer una dictadura comunista, como las de Cuba y Venezuela.

Si analizamos nuestra situación, vemos que quienes ganarían económicamente nuestro estancamiento son las empresas extranjeras y sus trabajadores en sus países de origen, ya que la competencia con precios más bajos los obligaría a bajar los de sus productos, los salarios e inclusive crearían desempleo, afectando principalmente a las naciones más poderosas como las de Norteamérica, Europa Occidental, Oriental y la República China.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos países aliados para retrasar el desarrollo de Alemania, forzaron a poner un salario mínimo. El primer ministro Konrad Adenauer y su ministro de Economía Ludwig Erhard, quienes sabían que era prácticamente imposible desarrollar su país si se tenía un salario mínimo, decidieron hacerlo un domingo, emitiendo con otro nombre una nueva moneda nacional.

Increíblemente la Fundación alemana Konrad Adenauer ha apoyado y financiado a instituciones nacionales para que apoyen el salario mínimo en Guatemala y los sindicatos norteamericanos asesoran a los locales para subir los salarios mínimos.

No tener acceso a adquirir capital es parte de la frustración colectiva, lo cual ocurre por no tener una actitud adecuada debido a una deficiente educación. En ello influyen varios factores, posiblemente el mayor es la irresponsabilidad paterna, teniendo una gran cantidad de hijos que no pueden sostener, acompañado por un sistema educativo deficiente, heredado de gobiernos anteriores, ingresando al mercado cada año alrededor de 80 mil jóvenes analfabetas.

El problema se agrava, por un exceso de confianza y una falta de visión de quienes son responsables del sector productivo con más posibilidades económicas, que por la situación financiera que tienen, no se percatan de la toma de mando popular por líderes preparados para ello, que aprovechan la frustración de las personas decepcionadas, siguiendo el camino a lo logrado en Cuba, Venezuela y hoy en lucha en varias naciones sudamericanas a través de inculcar un sentimiento de heroicidad en las acciones delictivas.

Por ello, se debe implementar un sistema social que elimine la miseria, exija la responsabilidad paterna y una educación que desarrolle una actitud emprendedora en búsqueda del éxito.