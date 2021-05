Doctor Guido Amílcar Orozco Durán: “in memoriam”. IV parte

Poco a poco, todos los estudiantes de posgrado fuimos regresando a Guatemala. Y naturalmente nos dejamos de ver, a menos que fuéramos de visita académica o de vacaciones al Brasil. Rubén Posadas, recuerda su caso: “Pasaron los años y regresamos a casa, a unos de mis regresos a São Paulo específicamente a que Diego, nuestro hijo paulista, conociera donde nació, bajamos en el Aeropuerto de Guarulhos, y estábamos por ir a buscar el bus para el centro cuando vimos entre la gente a Guido y a Roberto Escobar esperándonos para reconocer a Diego, 16 años después. Viajamos al sur de Brasil, y a nuestro regreso saliendo de la ‘rodoviária’ (terminal de buses), con aquellos mundos de gente, ahí estaba de nuevo Guido esperándonos, fuimos a una cena a casa de Óscar Galindo y Marlene, velada muy agradable. Fuimos a dormir a su casa, la cual ya era una casa grande y denotaba la superación de Guido y Eliane, ya tenía dos hijos, luego nos regresó de nuevo al bus para emprender el viaje de vuelta a Guatemala. Mantuvimos comunicación todo el tiempo por correo electrónico, y un par de veces que vino a Guatemala lo vimos por acá y compartimos momentos muy agradables. Un par de meses antes del campeonato mundial, celebrado en Brasil, asistí a un congreso médico en la ciudad paulista, bajo estrictas medidas de seguridad, estábamos prácticamente aislados, y mi sorpresa fue cuando un agente de seguridad me llama a la puerta y me informa que el Dr. Guido Orozco me busca, no logré saber nunca cómo hizo para lograr entrar al congreso. Esto me permitió, a la hora del almuerzo, que Guido me llevara a comprar boletos de bus para ir a Río, cuando estuviéramos en Brasil para movilizarnos a ver la final. Ya pude observar que Guido estaba bien, su carro era de un modelo reciente, conocía a la perfección la ciudad, fui a su casa, compartimos con la esposa, y algo que siempre lo caracterizó, a veces decía palabras que no sabíamos si era español o portugués, veníamos en el carro platicando, poniéndonos al día, y Guido hablaba, de repente interrumpe Eliane y me dice, Rubén, ¿esa palabra existe en español? le contesto que no, y ella dice, tampoco en portugués. Bueno, concluimos que estaba tratando de crear un nuevo idioma”. Yo la última vez que vi a Guido fue en São Paulo en el año de 2017, en el mes de mayo. Asistí a la USP a un congreso de economía regional en mi antigua Facultad. Pude estar con mi antiguo profesor Dr. Carlos Azzoni y con mis colegas economistas ‘brasileiros’, con quienes hicimos la maestría juntos, y que tres de ellos ya habían completado el doctorado en diversas especialidades en París, bien financiados por el Gobierno brasileño. Gran contraste con el caso guatemalteco. Y naturalmente estuve con Roberto Escobar Sarti y con Guido y su esposa Eliane cenando en su casa, en donde fui convidado a conocer. Vivía en una hermosa residencia, ahora propia, que el trabajo conjunto de la pareja consiguió hacer. Tuvieron tres hijos, dos varones y una joven, que ya es profesional. Contaba con una hermosa piscina y una churrasquera como buenos chapines ‘brasileiros’. ‘“Gente de bem”.’ Era en un suburbio de São Paulo, en los confines de la Raposo Tavares.