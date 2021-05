Usac enfrenta al oscurantismo corrupto

El frente político de la corrupción está decidido a sentar peluda cátedra: ninguna persona con ética debe permanecer en la administración del Estado. Les entorpecen planes de saqueo, represión y reelección amañada. Dan mal ejemplo. Arguyen. La corruptela necesita aliados, no oponentes. Han reclutado para sus filas cuadros de todo nivel en la administración, y torpedean a quienes no se alinean: el Vicepresidente, uno de ellos. Al PDH lo han declarado enemigo y han jurado ante la santa muerte no dejar sentarse en la silla constitucional a la señora Gloria Porras. Sin más base que manipulación leguleya, apoyada en tinterillos doctorales y jueces ‘ad hoc’. Nada nuevo bajo el Sol.

El triunfo pírrico, sobre lo que representa Gloria Porras, no está consumado. Esto a juicio de la cohorte corrupta. Para finiquitarlo, necesitan borrarla en definitiva de la nómina de magistrados constitucionales, pero… ¿Cómo hacerlo? Han puesto a trabajar a su base “de inteligencia” y salió humo blanco: repetir la elección en la Usac. La vigilante, aquella de allá por la línea en zona uno, hace su papel. Los infiltrados en la Usac emiten sesudas opiniones, buscan aliados y vestidos de monaguillo pregonan: lo mejor será repetir la elección y mejor si a oscuras, sin que nadie se entere. Eso de elección abierta y transparente “lo prohíbe la Ley” y Dios guarde violarla, si hemos jurado defenderla. Sí, siempre que les convenga. Pretenden amedrentar a los universitarios honestos, de hueso colorado y estirpe tricentenaria, los herederos de Oliverio, aquellos que no se rajan. Prestos les recuerdan, que los vigila la señora aquella. La idea es simple: repetir la elección y que gane un magistrado “buena onda”. La vanguardia política de la corruptela que se ve omnímoda en su propio espejo. Ha decidido desafiar el honor, pensamiento e hidalguía universitaria. Cree que son susceptibles de cañonazos dinerarios, huesos o amenazas. Los infiltrados han rendido parte, y afirman que es posible. Arguyen, que en la anterior elección no tenían suficientes esquiroles y que con más denarios revertirán la historia. Se equivocan, este pueblo confía en sus universitarios. Son el intelecto progresista de este país. No habrá, paso atrás.

Corresponde ahora, a la intelectualidad, demostrar a este pueblo que la corruptela no pasará. Que los valores universitarios perviven. Que la historia no transita en vano y que construir hilo democrático es aún posible. Que los muchachos y muchachas, unidos a maestros honestos sabrán defender el honor y las bases democráticas de que están imbuidos. La histórica Usac no puede fallar.