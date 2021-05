TSE: luz verde al narcodinero

Irresponsablemente y sin importarle el gravísimo daño que inflingirá al país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio luz verde para que los partidos políticos manejen dinero en efectivo y no bancariamente, lo cual abre de par en par el ingreso a fondos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. Esto es parte del retroceso acelerado que sufre nuestra democracia, sujeta hoy a ‘shock’ y estrés en todo el aparato gubernamental, ante la mirada displicente de las elites.

El ingreso del dinero del narcotráfico y crimen organizado en los partidos y sus campañas electorales será el final de nuestra debilitada democracia. No cabe duda que la institución del TSE, que en el pasado fue tan respetada, ahora no es más que un ente corrupto y corruptor. Hoy el TSE está al servicio de la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. Esto es gravísimo. Veamos.

Leo en ‘Prensa Libre’ (20 de mayo, página 3): “El TSE abrió la posibilidad para que las organizaciones políticas no tengan que abrir cuentas bancarias en los departamentos y municipios donde tengan presencia para registrar su financiamiento. Ahora, podrán recibir aportes dinerarios y únicamente los deben registrar en un libro de caja… siempre y cuando justifiquen los motivos por los cuales no pudieron (abrir la cuenta)”. Los motivos de los partidos políticos van a sobrar. Todos, absolutamente todos los motivos, serán aceptados por los perversos magistrados electorales que hoy integran el TSE.

El mensaje es claro: narcos y criminales, ya pueden financiar a los partidos políticos sin cortapisas. Claro, en el libro de caja de los partidos, los directivos registrarán lo que se le antoje. No serán tan imbéciles de incluir la cuantía total recibida ni el origen de los fondos, cuando se trate de fuentes criminales. ¡Elemental!

En los considerandos del Acuerdo 120-2021 del TSE, se lee que los partidos se han quejado de que algunos bancos se niegan a abrir cuentas a los partidos políticos. En vez de buscar consensos y soluciones con la Superintendencia de Bancos para que, para mayor control y transparencia, todo el dinero de los partidos se maneje bancariamente y no en efectivo, el TSE optó por lo más fácil, sin importar el deterioro del sistema electoral y de partidos políticos que acarreará su decisión.

En realidad, todos los analistas serios e independientes, así como la extinta Cicig, han concluido que la madre de todos los males de nuestra democracia es el financiamiento electoral. Allí se ha colado de todo; ‘elPeriódico’, con pelos y señales, ha informado de los aportes de reconocidos narcotraficantes dados a las campañas incluso presidenciales. Así, hay hoy narcoalcaldes y narcodiputados. Ellos están al servicio de los más dañinos intereses. También hay narcoministros y narcopresidentes, que, a sabiendas, recibieron dinero de fuente ilícita.

Solo depurando el sistema de financiamiento electoral tendremos gobernantes electos que sean probos. Solo así conseguiremos la recuperación de un sistema político y electoral hoy en ruinas. Como no ha sido así, hoy tenemos un Pacto de Corruptos, que es la espina dorsal del Estado. Mandan en los tres organismos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El TSE y la Contraloría General de Cuentas de la Nación son apéndices sin extirpar de ese Pacto de Corruptos.

Dentro de la apertura política creada por el gobierno de Efraín Ríos Montt en marzo de 1983, se sancionaron leyes electorales y políticas, que luego la Constituyente hizo suyas. Durante muchas campañas electorales, esas leyes funcionaron muy bien, y fueron ejemplo internacional, hasta que, con sucesivas reformas, el sistema se convirtió en uno perverso y adverso a los intereses nacionales. En 1983, el primer TSE se integró con magistrados de lujo, verdaderos juristas, no con huizaches como ahora. Lo conformaron Arturo Herbruger Asturias, René Búcaro Salaverría, Gonzalo Menéndez de la Riva, Justo Rufino Morales y Manuel Ruano Mejía.

Los actuales magistrados que integran el TSE han alcahueteado la corrupción de los partidos, han llenado los puestos del ente con parientes y amigos de ellos y de funcionarios y dirigentes de los partidos políticos, han aumentado las dietas y un sinfín de desaguisados. Total el ente está sufriendo un desgaste y deterioro increíble. Herbruger y otros magistrados enaltecieron al TSE; ahora los actuales, lo descuartizan impunemente.

Todo esto me recuerda una película que mi esposa y yo vimos en Netflix, titulada ‘La dictadura perfecta’. El filme exhibe la alianza de narcotraficantes con políticos de México y la alianza del PRI con Televisa. Muestran asesinatos políticos impunes, manipulación del dolor de los inocentes, compra de la conciencia del dueño de la televisión abierta, para trepar al poder en “elecciones libres”. Aunque la película se refiere al caso de México, nada de lo que allí se muestra es ajeno a nosotros. Desde todo punto de vista, se trata de una película aleccionadora. Yo además subrayo la importancia de que exista prensa independiente, para que, en parte, contrarreste lo narrado por el filme sobre el concubinato político del PRI y Televisa. Prensa independiente que neutralice el engaño político masivo realizado por la televisión abierta, que está vendida a un buen postor. Este también es el caso de Guatemala. No sé si la película aún está disponible en Netflix. No tiene desperdicio. Mata la inocencia de los pendejos, que son mayoría.

Guatemala hoy se encamina también a la dictadura perfecta, ante la mirada del Imperio, que poco o nada efectivo podrá hacer por ayudarnos a impedirlo, lo cual saben muy bien nuestros políticos zamarros, que a Kamala Harris le dirán ‘sí, pero no’. Sí a todo lo que diga y pida; pero, al volver ella a Estados Unidos, nada cumplirán, salvo asuntos cosméticos, para taparle el ojo al macho. Ojalá que alguien de la Embajada estadounidense le explique a la vicepresidenta Harris qué es el ‘sí, pero no’ chapín. Solo así ella podrá entender a fondo el sistema político y gubernamental de Guatemala. De lo contrario, fracasará.

