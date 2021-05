Los privados de libertad también tienen derechos humanos

Los privados de libertad también son seres humanos. Esta afirmación es lógica, sin embargo, quisiera tomarme el tiempo de ahondar en esta oración que al principio resulta ser poco atractiva, inclusive un poco superficial. No quisiera entrar en temas filosóficos o metafísicos, pues ese no es el objetivo de esta columna, pero vale la pena resaltar que todos los seres humanos estamos dotados de dignidad, y gozamos de derechos humanos, es decir, aquellos derechos inherentes a nuestro ser por el simple hecho de existir.

Concatenando las ideas, los privados de libertad existen, por ende, también gozan de derechos humanos; otra afirmación a la que es posible aterrizar por simple silogismo. Lo que no sé es si nuestro sistema penitenciario está consciente de ese extremo. Permítanme explicarme un poco mejor mis dudas al respecto:

Gracias a una investigación que realicé en un curso universitario, pude conocer un poco más a fondo la realidad del sistema penitenciario en el país. Actualmente Guatemala, según ‘World Prison Brief’, ocupa el cuarto lugar a nivel internacional con un porcentaje de 372 por ciento del nivel de ocupación basado en la capacidad oficial de 6 mil 800 personas que tienen nuestras cárceles. Esto quiere decir que, el hacinamiento en la red carcelaria es una problemática real y latente, que no solo es una consecuencia de la mala administración estatal. Además, es la causa del círculo vicioso de la violencia que perjudica al país, ya que existen situaciones en las que se obligan a los reos a convivir en la misma celda a pesar de las diferencias entre la gravedad o naturaleza de sus delitos. No es secreta la violencia interna que existe en las cárceles, así como de las propias estructuras criminales que se desarrollan dentro de los centros carcelarios.

Tal problemática se ha agravado durante la pandemia del COVID-19, y la negligencia estatal ha adquirido su máximo esplendor, pues no fue hasta un año después del primer caso registrado de coronavirus en el país, que la Dirección General del Sistema Penitenciario inició a realizar pruebas de hisopados a la población privada de libertad, según las noticias publicadas en la página oficial de la institución. También existió una discusión legislativa que, por el momento, ha quedado a la deriva. Se trata de la iniciativa de Ley temporal de sustitución de prisión preventiva y pena de prisión por prisión domiciliar preventiva.

El sentimiento generalizado es que los condenados merecen una vida en el infierno por los delitos que cometieron –o que siguen cometiendo–, y que se merecen vivir en condiciones precarias e inhumanas. Sin embargo, merece la pena reiterar que, los privados de libertad, son seres humanos y deben ser tratados como tal. Es por esto que el Estado, en especial el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, deberían reunir los esfuerzos, los recursos, y sobre todo la voluntad política para garantizarle a los presos una vida en prisión digna con el propósito de asegurar su reinserción social, lo cual beneficia a la ciudadanía, puesto que el índice de la reincidencia disminuiría.

Las preguntas: ¿Quién vela por la salud y derecho a una vida digna de los privados de libertad? y ¿qué sentido tiene la aplicación de un derecho sancionador si no tiene un fin resocializador? Estas preguntas deberían ser tratadas con la importancia y atención que merecen. Esta es, entonces, una invitación a la reflexión, porque la exclusión social no debería ser impedimento para que los derechos humanos sean garantizados y respetados. Y, sobre todo, porque una sociedad democrática no se construye eligiendo quiénes son merecedores de vivir en condiciones dignas y quiénes no.