La opacidad (II)

Anteriormente, escribí una columna sobre la molestia de la Ministra de Salud por el hecho que se hubiera hecho público el contenido del contrato para obtener las vacunas Sputnik V. En realidad, dado que se ha seguido cuestionando por las autoridades que se haya transparentado el documento tan famoso, y por muchos considerado como leonino, consideré necesario ampliar algunos criterios expuestos anteriormente.

El punto de partida es la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los diferentes objetivos que persigue esta ley, están: …4) “establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública”; …6) “favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública”.

Entre los principios en los que expresamente se basa esta ley están la “máxima publicidad” y “transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública”. En cuanto a la interpretación de la indicada ley, el Artículo 8 deja establecida con meridiana claridad que deberá hacerse prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad.

El Artículo 9 define, entre otras palabras clave, qué debe entenderse por “información confidencial” y por “información reservada”. Llama la atención la definición de la primera, pues incluye aquella información que “haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencia”. ¿Podría la empresa rusa con quien se firmó el contrato en cuestión, exigir confidencialidad? Veamos.

El capítulo quinto de la ley regula todo lo concerniente a los posibles límites del derecho de acceso a la información.

El Artículo 23, en particular, establece qué información es confidencial: 1) la correspondencia, documentos y libros de los particulares; 2) la información que compone el llamado “secreto bancario”; 3) el secreto profesional; 4) la información así calificada expresamente por una ley del Congreso; 5) los datos sensibles o personales sensibles, que solo pueden ser conocidos por sus titulares; y 6) la información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia.

Un contrato firmado por el Estado para obtener vacunas, ¿encajaría en alguno de esos 6 supuestos?

La respuesta, conforme los objetivos, principios y forma de interpretar la ley, es un categórico “no”. Lo único que podría considerarse confidencial, por ejemplo, sería información sobre patentes de las vacunas, o aspectos similares a temas de patentes o secretos comerciales.

Pero eso no es ni siquiera objeto del contrato firmado con el Estado de Guatemala, pues no se le está dando la facultad de producir vacunas, solo la de comprarlas.

De tal suerte, me parece, el contrato infame no es confidencial, sino todo lo contrario. Pero si todo lo anterior no es convincente, el propio Estado, por medio del Artículo 4, del Decreto 1-2021, exige máxima transparencia en las adquisiciones de las vacunas. Ministra, no se enoje por favor. Solo cumpla la Ley.