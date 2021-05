La oligarquía del derroche

Lo estamos presenciando, solamente esta semana: no alcanza el presupuesto para aumentar el gasto que cubra los urgentes requerimientos de la desnutrición infantil. No hay partidas presupuestarias para cubrir los gastos por los urgentes requerimientos del sistema judicial para combatir el crimen. No se mira que el Ministerio de Comunicaciones inicie los trabajos de reparación en los edificios escolares destruidos por los huracanes y el abandono y muchos casos más.

Tampoco el gobernante ha prometido disminuir el enorme gasto en salarios de una burocracia inepta e improvisada que no rinde resultados. Menos, insinuar que por las tremendas carencias en el sistema de salud, él, sus ministros y sus incondicionales diputados se disminuirán el sueldo para ejecutar alguna obra de urgente necesidad por el hambre que se padece en algunos míseros caseríos.

La mayoría de personajes neófitos e improvisados que, por carambola de intereses, llegan a ocupar importantes cargos al gobierno, o quienes el pueblo elige para representarlo en el Congreso son, en realidad, auténticos títeres, peones o mayordomos de mafias que los patrocinan. Muchos llegan a los cargos sabiéndose servidores, pero creyéndose reyezuelos sibaritas en este pueblo arrinconado, a categoría de tercermundista.

Los testimoniales índices de desarrollo en lugar de subir de categoría nos precipitan a los últimos puestos de América Latina. Esta es la situación que nunca razonan.

La ironía mayor es que el gobierno tiene un “Ministro de Desarrollo” que no muestra reticencias en prorrogar un contrato de alquiler en un lujoso edificio de la zona 9 que, desde 2018 hasta hoy, “no ha encontrado dónde trasladarse”. Y por su uso ha pagado la suma de 42 millones de quetzales.

El sibaritismo, digamos, costumbres de millonarios improvisados, los ataca por todos los sentidos. Rápido visten casimires de marca y relojes carísimos. Se disfrazan de señorones. En su cargo, “sirviendo” a un pueblo donde los niños mueren de hambre, se atiborran de camarones, lomitos, salmones. Ya no comen longanizas sino entraña. Beben Macallan, Aperol, De la Viuda y si no es ginebra Hendrick’s no consumen. Por supuesto el Zacapa y el Jimador los remata a medianoche. Y si se compran damas una noche de juerga, solo pretenden rusas, venezolanas o colombianas. En resumen: aprovechan el cargo, para agenciárselas como adinerados, porque a su origen no quieren regresar. Hoy disfrutan mucho, a cambio de arrebatarles, a millones de guatemaltecos, una vida digna. Solo en las madrugadas, ya embriagados, cuando se desnudan frente a un espejo, reconocen su vileza y su auténtica personalidad de seres rastreros.