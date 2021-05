El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de ganar las elecciones legislativas, tomó control del Parlamento nacional de ese país centroamericano. Y entre sus primeras acciones del nuevo Congreso salvadoreño, fue votar para destituir a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Una decisión muy criticada por varios países y personas, sobre todo de fuera de El Salvador. También es algo cuestionable como fue la ocupación de las instalaciones del Congreso salvadoreño el año anterior. Bukele ha sido criticado por ser un milenial autoritario y corrupto. En definitiva, las formas que ha tomado Bukele no son las más adecuadas. Por mucho, no era para irrumpir con las fuerzas armadas en el Congreso, aunque recordemos que muchos de esos diputados respaldaban al presidente de ese Organismo, Norman Quijano, quien ha sido acusado de organizar y dirigir a las maras salvadoreñas. De ser cierto, Quijano sería un funcionario parte del crimen organizado, como varios funcionarios en Centroamérica. Bukele en todo caso, debería haber buscado su procesamiento legal. Y ahora, en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tampoco es la forma correcta, pues se envía un mensaje de que no respeta las instituciones. Sin embargo, Bukele y su partido han ganado las elecciones legislativas y han procedido a tomar una decisión institucional de despedir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, no se puede hablar de golpe de Estado en El Salvador. Tal vez debió seguirse un proceso legal-administrativo para destituirlos y no hacerlo de una manera claramente política. En eso quizá no actuó correctamente Bukele. Debería respetar los procedimientos administrativos y legales.