La vacunación

La vacuna se está aplicando en nuestro país, y aunque en Guatemala siempre hay espacio para mejorar, debo admitir que se está brindando el servicio, y que quienes acuden a ponérsela salen satisfechos. El martes pasado, a media noche, recibí en el celular un mensaje para acudir a Madre Dormida a aplicarme la primera dosis de la vacuna, después de menos de una semana de haberme inscrito por la vía electrónica para optar. No hice ni el esfuerzo de averiguar en qué zona o parte del país quedaba dicho lugar enigmático, porque días antes mi esposa había recibido un mensaje similar que la refirió a Los Pinos, y ante la imposibilidad de lograr desentrañar en dónde quedaba tal puesto, porque no apareció en el buscador, acudimos al centro más cercano a casa, el CUM, y en menos de 45 minutos la atendieron con la vacuna rusa, la Sputnik V, y la experiencia fue tan positiva, que yo me fui directo al mismo lugar y la experiencia positiva se repitió.

Llegué con mi lapicero y una camisa de pijama, para facilitar la descubierta del hombro luego de entrar en conciencia de que no tengo ni una sola camisa de manga corta, por costumbre y hábito personal. Llegué temprano al puesto de vacunación, porque Dios ayuda a quien madruga, y me topé con una fila que me pareció inmensa y desilusionante, pero como la ocasión había llegado me dispuse a esperar armado de paciencia, pero al instante abrieron las puertas y la fila empezó a caminar, y en un dos por tres me encontré ubicado en una silla plástica con un numerito 83 de la suerte en la mano, que luego no sirvió para mucho. Un grupo de jóvenes con los chalecos verdes municipales apoyaban en el orden a los jóvenes de la Escuela de Medicina de la San Carlos, que nos fueron conduciendo por el proceso. La buena voluntad de la gente es notable para pasar el proceso de identificación, llenar un formulario de aceptación voluntaria de la vacuna, verificación y puesta de la vacuna, en un espacio donde aguardé unos minutos en lo que bajaban las dosis, apreciando cómo llevaban el control de su duración, y sentí que la mía estaría fresquita, acabada de descongelar, como edición nueva de las novelas de Tolstói.

La instrucción fue respirar profundo y aguantar el pinchazo y en un instante estuve listo. Me pasaron a una sala de observación, con música instrumental de fondo, donde una señora que ya debe de estar agotada de repetir la misma historia a cada grupo explicó las posibles reacciones y cuidados, y salí encantado, sintiéndome respaldado por mi país, porque otros han tenido que pasar horas esperando un vuelo, exponerse a zangoloteo, ir de aquí para allá para buscar la tranquilidad en otros países, cuando aquí sí se está brindando el servicio, y no está colapsado, lo que implica que los chapines no están acudiendo en manada. La inmensa fila no fue tal cosa. En menos de una hora recibí el apoyo de Guatemala. Uno sale más tranquilo y agradecido.