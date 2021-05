Hablemos de valores

Cuando alguien quiere exhortar a otro a “portarse bien” es frecuente que le acuse de no tener “principios y valores”. Pero nadie da lo que no tiene, nadie exhibe o entrega lo que no ha recibido. Por eso, pasan y pasan las generaciones y seguimos pobres en esos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona moral, íntegra, valiosa y útil, ya sea para un puesto en la esfera privada o en la pública, ya sea para una armoniosa y feliz convivencia familiar. No se educa en valores, empezando por el hogar, continuando por la escuela, terminando con la falta de liderazgo social o político.

Siempre me hice la reflexión de que la sociedad guatemalteca se encuentra bastante desprovista y urgentemente necesitada de conocimientos en este amplio campo. Lógicamente, si uno puede de alguna manera ayudar a subsanar esta carencia, pues, manos a la obra. Compartir, de eso se trata, compartir cosas buenas. Los valores, aunque necesitan valor para vivirlos, son como el IVA, añaden valor, hacen valiosa, a la persona que los practica. El orden lógico es el siguiente: conocer los valores, aprender a apreciarlos, interiorizarlos, o sea hacerlos carne y sangre propias, y luego traducirlos en acciones concretas a la vida diaria.

Conocer sobre valores humanos como el amor, el respeto, la justicia y tolerancia, ¿cómo no van a ser importantes en toda vida individual y, por consiguiente¸ en la vida comunitaria? Esos valores son sólo un ejemplo inicial. Pero como están relacionados con otros valores- pensemos en responsabilidad, bondad, gratitud, solidaridad, lealtad-, son de primerísima importancia para que nos sintamos en paz, con una conciencia tranquila y feliz.