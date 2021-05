El espejismo de la mafia

La mafia guatemalteca está jugando a un espejismo que le llama democracia y la usa como un ilusionista para hacer ver que la institucionalidad está en proceso de fortalecimiento. En nombre de esa democracia, su democracia, ha copado todas las instituciones del Estado.

Esta mafia ilusionista se regocija en el gobierno central en donde tiene a varios de sus representantes en puestos clave que le permiten articular negocios de corrupción, contrabando y trasiego de drogas con total impunidad y protección. Estos integrantes de la mafia se han sentado con los representantes del hampa del crimen organizado para orquestar un plan pacífico que les permite a todos actuar sin necesidad de enfrentarse entre sí. Eso explica por qué, conforme pasa el tiempo, las trazas aéreas con droga encuentran un santuario en Guatemala sin que exista oposición a esta actividad. Claro está, a mayor demanda, mayor producción.

Los ilusionistas de esta falsa democracia también están legislando y sus muchachos –algunos hijos de capos o vinculados al crimen organizado– le hacen comparsa al encubrir a funcionarios corruptos que se prestan al juego de la desinformación y las calumnias.

Han avanzado en el sistema de justicia el que empieza a ser utilizado para acciones de persecución penal en contra de actores que en su momento fueron clave en la lucha contra la impunidad, la corrupción y evasión fiscal, como le ha sucedido a Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fuera capturado en medio de un operativo inusual en donde participó un vehículo sin placas presuntamente bajo la tutela del Ministerio de Gobernación.

Al mismo tiempo, se escuchan voces de activistas sociales que denuncian una persecución, también penal, y que conlleva a la criminalización de sus activismos en defensa de la naturaleza, los derechos humanos o la libertad de expresión, mientras avanzan a sus anchas varios proyectos extractivos que no encontraron obstáculo alguno para instalarse en el país a cambio de puras dádivas.

Esta misma mafia es la que ha provocado la crisis en inseguridad alimentaria, en la dotación de medicamentos en el sistema de salud y en las vacunas para mitigar la pandemia pues ahora resulta que Guatemala es de los más rezagados en esas materias, a pesar de que el Congreso de la República autorizó préstamos por millones de quetzales para mitigar estos flagelos, pero no fue así.

El país no camina a la deriva sino más bien marcha viento en popa hacia la mafia que lo quiere llevar, hacia un panorama oscuro en donde reina ella, domina ella, dirige ella, se empodera ella y sobre todas las cosas, marca las dinámicas, sociales, económicas, políticas y financieras.

Y eso no lo quieren entender aquellos que ostentan el poder económico y que le respalda. No saben que esta mafia no tiene ideología, no tiene sentido de país, sino que responde a sí misma. Más temprano que tarde, traicionará la alianza y convertirá a Guatemala en tierra arrasada como sucedió en el pasado.

Aquellos que le respaldan y apoyan lo que ocurre en Guatemala es porque se tragaron el espejismo de la mafia.