El oneroso tema de la judicialización de la salud

La bien pensada Ley Orgánica del IGSS, aprobada en la primavera democrática, es bastante sabia: prescribe que quienes comandan las institución no solo deben ser versados en previsión social y en salud pública y asistencia social sino, y lo dice expresamente, en temas económicos y financieros.

Y es que resulta ser que como espuma viene surgiendo un nuevo asalto al IGSS: los recursos de amparo, fabricados como en maquila, por despachos de abogados, quienes han encontrado nichos de entrada en las magistraturas de tipo laboral, y por supuesto en la Corte de Constitucionalidad. Se requiere también de la prescripción de un médico privado, especialista en enfermedades de nuevo cuño, concernientes al denominado “síndrome metabólico”: artritis reumatoide, cáncer de diversos tipos, deficiencias renales y últimamente medicamentos carísimos aplicados luego de los trasplantes renales y por supuesto el tratamiento de las denominadas “enfermedades raras”.

Se trata de una lucha que se judicializa buscando una calidad de vida, pero es impulsada en beneficio de algunos –aclaro que no son todos los casos– que no han cotizado al IGSS en su vida laboral y que se inscriben en empresas cuando los especialistas médicos les explican lo oneroso de sus males, siendo que se trata de medicamentos que no forman parte del Listado Básico de Medicamentos del IGSS que tuvo tanto asedio y fue objeto de tanta corrupción en los tiempos previos al sonado caso IGSS-Pisa.

Se trata de marcas y patentes que cotizan en Wall Street, internadas al circuito económico local tan solo por dos o tres grandes droguerías muy conocidas, siendo forzoso sentarse con la Big Pharma y las oficinas comerciales de las embajadas más emblemáticas para dialogar sobre acceso a medicamentos, licitaciones y compras directas, evitando el coyotaje de los negociantes de la salud. En esta época de Bidenomics, yo sí que pondría eso como punto de agenda.

Menciono un ejemplo del descontrol y permisividad actual. En un amparo que tengo a la vista, los magistrados de una Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de amparo, le ordenan al IGSS proporcionar en 48 horas el siguiente cóctel fármaco a dos cristianos:1) Valsartan de 50 mg, de 100 mg y de 200 mg (?) de nombre comercial VYMADA de la casa Novartis (¿?). 2) Atovarstatina de 40 mg, de nombre comercial LIPITOR de Pfizer, y 3) Rosuvastatina de 20 mg y de 10 mg de nombre comercial CRESTOR de AstraZeneca. Resulta ser que los togados son ahora una especie de visitadores médicos, tema este que en un Congreso Iberoamericano realizado en Buenos Aires y en donde este escribiente estuvo presente motivó a un ‘MEA CULPA’ de notables magistrados sudamericanos, pidiendo prudencia a sus colegas sobre eso de prescribir medicamentos. ¿Qué sabemos nosotros de medicina?, se inculpaban mutuamente.

Al mostrarle tal coctel farmacológico prescrito por los magistrados del mundo laboral a un galeno prestigioso simplemente me expresa: “tomar esto en su conjunto te destruiría el hígado en unos pocos meses”. ¡Togados recetando! Un buen tema de reflexión sobre el negocio de la salud.