(Con una gotita de sangre basta). Hoy el ADN de este Estado fallido es su crisis educativa. Bien sabido es que la pandemia vino a quitar la última esquina del velo que quedaba, una que recae con énfasis en la educación. Tristemente débil, invisible, ¿qué más adjetivos? ¡Una calamidad!

La falta de respuesta es colosal: se percibe silencio, pérdida de recursos, falta de comprensión de los sistemas, falta de agudeza ante las necesidades, nuevamente la caridad a cambio del derecho y de la justicia. Parches sin calidad…, ausencia de pertinencia. Se ha notado un creciente fortalecimiento de lo privado sobre lo público, o sea, notable es el debilitamiento de lo público. No nos engañemos, hoy la educación es un sistema hecho para expulsar, sin garantizar continuidad para todos.

No se logra penetrar en las venas de la sociedad y no se ve la educación como aquella bisagra entre necesidades y oportunidades. No olvidemos que el racismo exacerbado del Estado entra a funcionar con sus fachadas que se activan para oxigenarlo: paternalismo, etnocentrismo, individualismo, discriminación, uso y abuso de la diversidad. Todo reflejado en la educación.

Se nos olvida que la educación es un derecho generador de otros derechos. Pero con el cometido de lograr homogenización forzada, lo que vemos es el cambio de la verdad por los eslóganes; la realidad por lo virtual; la historia por los mitos.

Cuando ocurre un desastre como la pandemia, por ejemplo, debemos empeñarlo todo para salir de la crisis tormentosa: reforzar modelos innovadores de educación comunitaria, prácticas a distancia coherentes y conscientes de la realidad (buenas, verdaderamente buenas guías entre otros), educación extraescolar para mitigar los impactos…

Pero lo que tenemos está caduco, tiene sarro. No responde. Entender que urge un presupuesto anual y sostenido; una verdadera reforma educativa adaptada a las necesidades diversas de la población estudiantil (transformación). O sea, humanizar la educación y vencer al elefante blanco de la educación de mercado.

En resumen, el sistema educativo es excluyente y reproduce la inequidad, es monocultural, occidental y poco pertinente. La calidad está muy lejos de ser alcanzada. Sí, la distancia duele profundamente. Pensemos que la virtualidad no puede ser la panacea porque no llega a la gente, y cuando llega no está mediada pedagógicamente lo que hace que el proceso educativo sea deficiente. Debiera aprovecharse el momento para crear un sistema a distancia congruente y coherente con las necesidades y limitaciones de los centros educativos rurales y de las aldeas. Eso exige una nueva forma de abordar el proceso educativo desde las familias y desde la mejor formación de los maestros que nunca como antes ha sido tan necesario.

Sí, con una gotita basta. Y ojo que esta no es una partida de póker apostando el futuro. Muy cara la deuda. ¡Demasiado cara!

